捷克參院外委會主席拜會萬美玲 盼再增捷台直航班次

中央社／ 台北18日電

捷克參議院外交國防與安全委員會主席費雪、捷克駐台代表史坦格今天拜會「中華民國與捷克國會友好聯誼會」會長萬美玲。費雪感謝萬美玲長期大力推動台捷交流，盼持續推動增加捷台直航班次，並讓雙方能有更多學校締結姐妹校。

國民黨立委萬美玲今天在立法院會見費雪（PavelFischer）與史坦格（David Steinke）時表示，感謝捷克長期以來在歐洲政壇對支持台灣表現出高度友誼與支持，尤其費雪長期力挺台灣加入國際組織，是台灣重要國際友人。

費雪指出，此次來台除了與國防部、外交部、經濟部進行交流，並參加「台北國際航太暨國防工業展覽會」，由於萬美玲長期推動台、捷兩國合作，尤其在捷台直航及教育、文化交流上有很大助力，此行特別安排要與萬美玲會面。

費雪說，希望萬美玲能持續支持推動增加捷台直航班次，因為現在幾乎是班班爆滿、供不應求，且捷克對於台灣留學生有提供獎學金，希望捷台雙方能有更多學校締結為姐妹校，更多台灣學生到捷克留學。

萬美玲表示，桃園跟捷克克布爾諾市有締結姐妹市，期待雙方能有更深入的合作交流，因此特別邀請費雪及史坦格下次能抽空到桃園參訪。

萬美玲說，今年是她第6年擔任「中華民國與捷克國會友好聯誼會」會長，期間對於推動台捷兩國合作不遺餘力，如今雙邊合作已擴展至科技、文化、教育及經貿等領域，此次費雪與史坦格來訪，對於促進台捷國會外交與實質合作，具有重要意義，期待透過此次會談，為台灣與捷克關係開創更多合作契機。

