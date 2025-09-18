【重磅快評】徐國勇打臉 陸委會和外交部聽黨話跟黨走？

很多人以為徹底否決大罷免就可以「休養生息」，沒想到民進黨不鬆手，還要從抗戰勝利、台灣光復，一路打到年底的行憲紀念。

很多人以為抗戰勝利和台灣光復已經八十年了，沒想到民進黨把台灣拉回日本終戰時刻，甚至把台灣推向美國託管狀態。

很多人以為賴清德是在當中華民國總統，沒想到他似乎更願入主帝國殖民總督府，也沒想到他可能更樂當軍事託管地總督。

美國在台協會和美國國務院相繼表示，開羅宣言、波茨坦公告和舊金山和約等二戰文件，皆未對台灣的最終政治地位做出決定。民進黨迫不及待接腔美國，大談台灣地位未定論。

民進黨秘書長徐國勇說，日本投降時，麥克阿瑟發布戰區第一號命令，命令蔣介石代表同盟國接收台灣，而非回歸中國，所以「沒有什麼台灣光復節啦」；徐國勇又扯中美共同防禦條約是為防止共產黨擴張所簽定的軍事同盟，無涉領土主權歸屬。

麥帥的第一號命令，是命令在中國戰區的日軍向戰區最高統帥蔣介石投降，而不是、也沒資格「命令」蔣介石去受降。徐國勇看賴清德遇到日本就彎腰，見到美國就屈膝，也以為所有人都一樣矮一截。

中華民國已依據從開羅宣言、波茨坦公告到降伏文書等協議與承諾，於1945年10月25日在台灣地區受降後宣告台灣光復。日本在1951年舊金山和約結束與同盟國的戰爭狀態，放棄台灣主權；而1952年的中日和約則在舊金山和約生效前，再度確認台灣主權的移轉。

今年五月，習近平訪俄，並在俄媒發表文章稱，開羅宣言、波茨坦公告等一系列具有國際法效力的文件都確認了中國對台灣的主權。當時我陸委會和外交部齊聲駁斥。

陸委會強調，台灣是在二戰後確實地被交給中華民國，這也是中華民國在台灣擁有合法地位的原因，台灣屬於中華民國；而開羅宣言、波茨坦公告等文件出現時，中華人民共和國還不存在。外交部也說，開羅宣言、波茨坦公告等具國際法效力文件均確認了中華民國對台灣的主權，當時中華人民共和國根本尚不存在。

現在徐國勇打臉陸委會和外交部，民進黨發言人吳崢還強調，黨的秘書長發言，當然代表民進黨。陸委會正副主委邱垂正、梁文傑和外交部長林佳龍，此刻是否應該再度站出來捍衛中華民國尊嚴與台灣地位？或者寧可聽黨話跟黨走，唾面自乾，把自己的話硬吞回去？

至於徐國勇說中美共同防禦條約是軍事同盟，無涉領土主權歸屬；代表執政黨的談話，竟然無知到如此地步，真的可怕！當時全權代表兩國簽約的都不是軍人，而是我國外交部長葉公超和美國國務卿杜勒斯；這是兩個相互承認的主權國家之間的正式締約。條約定義兩國共同防禦的領土範圍，在中華民國部分就明指台灣與澎湖；只是美國不想捲入中國內戰，因此不含金馬和大陸地區。

杜勒斯還公開說明中美共同防禦條約的意義，就是明白表示中華民國在國際外交的地位，也明白表示台澎絕對沒有被拿到國際談判桌上討價還價，同時澄清美國不會在任何國際密議中用台灣作買賣。

賴清德渴望脫中入美，但不必懷疑，從開羅宣言到中美共同防禦條約，中國就是中華民國，就是賴清德擔任總統的中華民國。而美國曾以協防台灣來宣示絕不拿台灣作交易，如今徐國勇已把賴清德矮化成美國託管地的總督，台灣還是整天擔心淪為川普交易的籌碼。