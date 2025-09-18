美議員籲美主導台灣入ICAO 林佳龍感謝堅定挺台
美國重量級參議員克魯茲致函川普政府，籲美國主導讓台灣加入國際民航組織（ICAO），外交部長林佳龍今天對此表達誠摯感謝。外交部強調，中國阻撓台灣參與國際民航組織，已對全球飛航安全造成潛在風險。
美國參議院商業、科學暨交通委員會主席、共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）致函美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）和交通部長達菲（SeanDuffy），敦促美國主導協助台灣取得國際民航組織（ICAO）完整會員。
外交部下午發布新聞稿指出，對於克魯茲持續堅定支持台灣的國際參與，林佳龍表達誠摯感謝。
外交部說明，台灣管轄的台北飛航情報區（TaipeiFIR）是印太地區的空運樞紐，每年管制逾百萬架次航班，並維護數千萬旅客的飛航安全。根據「國際機場協會」（ACI）今年7月公布的2024年全球最繁忙機場排名，在超過185個國家的2800多個機場中，台灣桃園國際機場的國際旅客人數及空運量分別名列第13及第10。以台灣在全球空運的重要地位，確有需要參與ICAO各項會議、機制及活動，並使用ICAO的資料庫。
外交部表示，由於中國的阻撓，ICAO持續拒絕台灣參與，導致台灣無法即時取得最新民航資訊，對全球飛航安全已造成潛在風險。此外，針對中國無視相關規範，拒絕與台灣先行協商，片面宣布修改M503航路，並擅自啟用W121、W122及W123航路，ICAO也無法提出妥善的因應作為，嚴重影響區域飛航安全及和平穩定，外交部表達強烈不滿。
外交部強調，當前全球民航發展面臨諸多挑戰，ICAO不應該遺漏任何人，唯有納入包括台灣在內所有利害關係者的共同參與，才能妥善因應，進而促成「安全天空，永續未來」（Safe Skies, SustainableFuture）策略目標的早日實現。
