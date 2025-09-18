快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

美議員籲美主導台灣入ICAO 林佳龍感謝堅定挺台

中央社／ 台北18日電

美國重量級參議員克魯茲致函川普政府，籲美國主導讓台灣加入國際民航組織（ICAO），外交部長林佳龍今天對此表達誠摯感謝。外交部強調，中國阻撓台灣參與國際民航組織，已對全球飛航安全造成潛在風險。

美國參議院商業、科學暨交通委員會主席、共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）致函美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）和交通部長達菲（SeanDuffy），敦促美國主導協助台灣取得國際民航組織（ICAO）完整會員。

外交部下午發布新聞稿指出，對於克魯茲持續堅定支持台灣的國際參與，林佳龍表達誠摯感謝。

外交部說明，台灣管轄的台北飛航情報區（TaipeiFIR）是印太地區的空運樞紐，每年管制逾百萬架次航班，並維護數千萬旅客的飛航安全。根據「國際機場協會」（ACI）今年7月公布的2024年全球最繁忙機場排名，在超過185個國家的2800多個機場中，台灣桃園國際機場的國際旅客人數及空運量分別名列第13及第10。以台灣在全球空運的重要地位，確有需要參與ICAO各項會議、機制及活動，並使用ICAO的資料庫。

外交部表示，由於中國的阻撓，ICAO持續拒絕台灣參與，導致台灣無法即時取得最新民航資訊，對全球飛航安全已造成潛在風險。此外，針對中國無視相關規範，拒絕與台灣先行協商，片面宣布修改M503航路，並擅自啟用W121、W122及W123航路，ICAO也無法提出妥善的因應作為，嚴重影響區域飛航安全及和平穩定，外交部表達強烈不滿。

外交部強調，當前全球民航發展面臨諸多挑戰，ICAO不應該遺漏任何人，唯有納入包括台灣在內所有利害關係者的共同參與，才能妥善因應，進而促成「安全天空，永續未來」（Safe Skies, SustainableFuture）策略目標的早日實現。

ICAO 美國 外交部

延伸閱讀

外交部長林佳龍訪義掀挺台潮 副議長錢益友籲確保台海現狀

蒙特內哥羅國會議員訪台 林佳龍：建立交流新契機

林佳龍投書羅馬尼亞媒體 籲國際攜手台灣加入聯合國

美議員專文指台灣區域重要性 林佳龍：強化防衛能力

相關新聞

徐國勇提警被勒脖酸蔣萬安 北市府回擊：顛倒黑白

台灣光復節民進黨秘書長徐國勇、北市長蔣萬安隔空互槓。蔣要北市勞動局注意，民進黨是否讓黨公職放光復節連假；徐今下午表示放假...

震傳媒民調／賴總統滿意度信任度拉警報 民眾黨不滿比例皆高於國民黨

震傳媒今天公布最新民調，針對賴清德總統施政滿意度，高達55%受訪者表示不滿意，其中民眾黨支持者比例達到歷次新高，另外在賴...

房東快看！內政部推租賃修法限租金漲幅恐罰30萬 再納租霸下車條款

內政部今部務會報通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案。內政部長劉世芳表示，修法以保障3年租期、限制續約租金...

為廢棄物掩埋亂象找解方 林岱樺：促嚴打非法中央協調合法去處

美濃大峽谷事件，凸顯廢棄物掩埋問題，民進黨立委林岱樺17日邀中央及市府相關部門、營建公會及建築公會代表，舉行協調會以解決...

出席立院開議日首場黨團會議 徐國勇：黨團邀請

立法院明天開議，民進黨團將先召開黨團大會，討論黨團幹部等事項，除了行政院副院長鄭麗君、行政院副秘書長阮昭雄，民進黨秘書長...

綠盼先過特別預算 藍催年改、白推公投

民進黨這個會期安排優先推韌性特別預算，還有海纜七法！民進黨立委吳思瑤18日透露，本會期優先法案還有《企業併購法》、《青年基本法》與《AI基本法》等。國民黨與民眾黨雖未經過黨團大會討論，但國民黨已拋出要修《財劃法》與年改，民眾黨則是《公投法》與代孕法案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。