立院19日開議審查審計長人事同意權案 有望順利進行

中央社／ 台北18日電

立法院新會期19日開議，當天院會除將把攸關普發現金的「韌性特別預算案」付委審查外，也將進行審計長人事同意權案審查。朝野人士今天表示，明天的議程相對單純，會順利進行。

現任審計長陳瑞敏任期將於10月1日屆滿，為使審計長任期順利銜接，總統賴清德依據憲法第104條規定，提名陳瑞敏續任，咨請立法院行使同意權。

立法院長韓國瑜12日召集黨團協商，各黨團同意19日舉行第11屆第4會期第1次會議，報告事項僅列議事錄、因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（韌性特別預算案）、各委員會召委選舉時間與地點表。

協商結論指出，19日院會報告事項處理完畢後，改開全院委員會，進行審計長人事同意權案審查，上午10時30分舉行公聽會，由各黨團共推派學者專家代表5名參加；下午3時召開全院委員會進行審查，由國民黨團推派3人、民進黨團3人、民眾黨團1人代表進行詢答。

對於立法院新會期19日開議，國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥表示，雖然明天是開議日，但議程相對單純，也不會召開黨團大會，就是讓審計長人事案的相關議程順利完成。

民眾黨團人士表示，明天開議日議事單純，黨團將舉行本會期優先法案記者會，內容包含公投法、刑事訴訟法、法官法、融資公司法、營養午餐法、人工生殖法等；至於審計長人事同意權，黨團也會派代表參與審查。

民進黨立法院黨團19日也將召開黨團會議，討論黨團幹部等事宜。民進黨團上會期幹事長、立委吳思瑤說，明天的議程相關單純、會很順利，重點可能會落在30日的院會，當天將處理民進黨團所提復議案，包括刑事訴訟法、公民投票法等修正草案。

此外，協商結論也提到，各黨團同意30日舉行第2次院會，上午報告事項後，先處理復議案3案，並進行審計長人事同意權案記名投票表決；下午邀行政院長率各部會首長列席施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢，由各黨團推派1位質詢。

