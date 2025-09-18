快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

徐國勇提警被勒脖酸蔣萬安 北市府回擊：顛倒黑白

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
徐國勇（前排中）、蔣萬安（前排右二）近日因台灣光復節議題隔空互槓。本報資料照片
徐國勇（前排中）、蔣萬安（前排右二）近日因台灣光復節議題隔空互槓。本報資料照片

台灣光復節民進黨秘書長徐國勇、北市長蔣萬安隔空互槓。蔣要北市勞動局注意，民進黨是否讓黨公職放光復節連假；徐今下午表示放假是依法行政，還要蔣萬安注意塞車、有無警察被勒到脖子等市政，別「癢的不扒，不癢的扒到流血」。北市府回擊徐的說法是「顛倒黑白」。

對於徐國勇的最新回應，北市府副發言人蔡畹鎣反擊，表示徐秘書長既然已經承認「台灣光復節」依法就是國定假日，那就請不要再口口聲聲說「沒有光復節」，請把這句話吞回去。

蔡畹鎣表示，秘書長要蔣市長站在警察立場，但民進黨議員甚至將公館圓環警員遭毆事件扯成「欺負台北小市民」，完全顛倒黑白，請問徐秘書長也認同這種說法嗎？

蔡說，徐秘書長過去曾被時任警政署長陳家欽直指介入警察人事，甚至說出「權力本來就是內政部長的，我的東西我還喬？」這樣的言論。請問到底是誰在讓警察辛苦？秘書長如此行徑，毫無專業可言，也嚴重失格。

蔡也請徐正面回應蔣市長的2個提問：如果台灣沒有光復，賴清德總統是哪一國的總統？民進黨官員遵守的，又是哪一國的憲法？兩天過去了，想好要怎麼回答了嗎?

蔡畹鎣強調，北市府立場非常明確：在台北市境內，任何機構若藉口否認假日存在而侵害勞工權益，市府絕不容許、也必定依法處理。呼籲自詡法律專業出身的中華民國執政黨秘書長，千萬不要以身試法。

警察 北市府 秘書長 徐國勇 蔣萬安

延伸閱讀

【重磅快評】徐國勇「討蔣檄文」 萊爾割喉戰起手式

民進黨光復節照放假 徐國勇：既然法律通過 就照規定

邱毅轟徐國勇4大謬論：賴清德「請鬼拿藥單」 民調繼續跌

「史上最難捷運」快通車了！蔣萬安視察信義東延段拚明年初完工

相關新聞

徐國勇提警被勒脖酸蔣萬安 北市府回擊：顛倒黑白

台灣光復節民進黨秘書長徐國勇、北市長蔣萬安隔空互槓。蔣要北市勞動局注意，民進黨是否讓黨公職放光復節連假；徐今下午表示放假...

震傳媒民調／賴總統滿意度信任度拉警報 民眾黨不滿比例皆高於國民黨

震傳媒今天公布最新民調，針對賴清德總統施政滿意度，高達55%受訪者表示不滿意，其中民眾黨支持者比例達到歷次新高，另外在賴...

出席立院開議日首場黨團會議 徐國勇：黨團邀請

立法院明天開議，民進黨團將先召開黨團大會，討論黨團幹部等事項，除了行政院副院長鄭麗君、行政院副秘書長阮昭雄，民進黨秘書長...

綠盼先過特別預算 藍催年改、白推公投

民進黨這個會期安排優先推韌性特別預算，還有海纜七法！民進黨立委吳思瑤18日透露，本會期優先法案還有《企業併購法》、《青年基本法》與《AI基本法》等。國民黨與民眾黨雖未經過黨團大會討論，但國民黨已拋出要修《財劃法》與年改，民眾黨則是《公投法》與代孕法案。

立院新會期「柯文哲條款」受矚目 會成為藍白合障礙？

立法院新會期9月19日開議，民眾黨立院黨團在上會期結束前送到立法院會處理，被稱之為「柯文哲條款」、刪除「勾串證人」可為聲請羈押理由的「刑事訴訟法」修正案，目標改革羈押制度，新會期是否捲土重來，備受關注。 國民黨立院人士說，這個案件有爭議性，加上新會期是預算會期，重頭戲應該是審查中央政府115年度總預算案以及「財政收支劃分法」的細項條文再修正，民眾黨團應該不會強推，若強行推動，恐會成為「藍白合」路上的大石頭。

備戰立院新會期！卓榮泰明起分4批邀綠委開便當會

立法院明天開議，據悉，行政院長卓榮泰將循例邀請民進黨立委參與便當會，規劃依立法院委員會分4梯次舉行，對本會期廣泛交換意見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。