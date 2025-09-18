徐國勇提警被勒脖酸蔣萬安 北市府回擊：顛倒黑白

台灣光復節民進黨秘書長徐國勇、北市長蔣萬安隔空互槓。蔣要北市勞動局注意，民進黨是否讓黨公職放光復節連假；徐今下午表示放假是依法行政，還要蔣萬安注意塞車、有無警察被勒到脖子等市政，別「癢的不扒，不癢的扒到流血」。北市府回擊徐的說法是「顛倒黑白」。

對於徐國勇的最新回應，北市府副發言人蔡畹鎣反擊，表示徐秘書長既然已經承認「台灣光復節」依法就是國定假日，那就請不要再口口聲聲說「沒有光復節」，請把這句話吞回去。

蔡畹鎣表示，秘書長要蔣市長站在警察立場，但民進黨議員甚至將公館圓環警員遭毆事件扯成「欺負台北小市民」，完全顛倒黑白，請問徐秘書長也認同這種說法嗎？

蔡說，徐秘書長過去曾被時任警政署長陳家欽直指介入警察人事，甚至說出「權力本來就是內政部長的，我的東西我還喬？」這樣的言論。請問到底是誰在讓警察辛苦？秘書長如此行徑，毫無專業可言，也嚴重失格。

蔡也請徐正面回應蔣市長的2個提問：如果台灣沒有光復，賴清德總統是哪一國的總統？民進黨官員遵守的，又是哪一國的憲法？兩天過去了，想好要怎麼回答了嗎?

蔡畹鎣強調，北市府立場非常明確：在台北市境內，任何機構若藉口否認假日存在而侵害勞工權益，市府絕不容許、也必定依法處理。呼籲自詡法律專業出身的中華民國執政黨秘書長，千萬不要以身試法。

商品推薦