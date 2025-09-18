快訊

出席立院開議日首場黨團會議 徐國勇：黨團邀請

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報系資料照片
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報系資料照片

立法院明天開議，民進黨團將先召開黨團大會，討論黨團幹部等事項，除了行政院副院長鄭麗君、行政院副秘書長阮昭雄，民進黨秘書長徐國勇也將出席，被解讀為壓陣黨團幹部改選，徐國勇表示說，是黨團邀請他去的。

徐國勇親自出席黨團會議，黨內有不同解讀。有人認為已有先例很正常，先前的黨秘書長林右昌也曾出席黨團會議，也有人認為，徐國勇在立法院開議第一天就親自出席黨團會議、或許是奉令督軍黨團幹部改選。

民進黨主席賴清德昨天表示，對於黨團幹部改選，民進黨尊重黨團自主，但黨團民主也很重要，黨團三長，應由黨內選舉產生而不是指定，必須黨團自主選出，包括各委員會召集人，也應由各委員會選出，或各委員會委員推選。

