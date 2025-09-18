PILP計畫續辦5年 吳志中：台美對太平洋區域承諾

快訊

中央社／ 台北18日電

外交學院與美國智庫「東西中心」續簽5年合作備忘錄，持續推動「太平洋島國青年領袖培訓計畫」，外交部政次吳志中表示，此舉展現台美對太平洋區域承諾，更象徵民主夥伴共同回應區域挑戰的決心。

外交部下午發布新聞稿指出，外交部政務次長兼外交及國際事務學院院長吳志中於17日主持第10屆「太平洋島國青年領袖培訓計畫」（PILP）結訓典禮，馬紹爾群島共和國駐台大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）、吐瓦魯國駐台大使法莉莉（Lily Tangisia Faavae）、美國在台協會代理副處長羅峻平（Michael Pignatello）、帛琉共和國駐台大使館教育文化官歐如坎（Janet EbilOrrukem）等人與會。

外交部指出，結訓典禮上，吳志中與美國智庫「東西中心」（EWC）院長康諾斯（Celeste Connors）共同簽署新一輪5年期的合作備忘錄，宣示雙方將持續合作推動PILP計畫，透過人才培訓與區域交流，共同培育下一世代太平洋青年領袖，具體落實外交部長林佳龍推動的「總合外交」理念。

吳志中致詞時強調，持續推動PILP不僅展現台美雙方對太平洋區域的長遠承諾，更象徵民主夥伴共同回應區域挑戰的決心。無論是數位資安、氣候變遷、醫療健康、婦女賦權或永續漁業，台灣都將與美國及太平洋島國一同努力，建構更具韌性的區域發展。

康諾斯表示，PILP計畫是跨國合作的典範，透過培育青年領袖，讓區域能共同面對戰略韌性、經濟安全、教育與健康等挑戰。同時高度肯定台灣長年對太平洋島國的投入，並稱簽署新一輪的MOU代表雙方攜手合作的承諾，將為區域和平與繁榮注入更多能量。

外交部說明，今年培訓計畫共有10個太平洋國家含台灣3位原民青年代表，計23位學員參與；台灣原住民與太平洋島國同屬南島語族，學員間文化同源的跨國交流有助深化彼此連結，6週課程朝夕相處的友好情誼勢將延伸為互相支持的堅定力量。

卡蒂爾致詞時說，PILP計畫成為培育太平洋青年領袖的重要平台，期盼學員們勇於承擔使命，攜手面對氣候變遷與區域安全等挑戰；法莉莉則指出，PILP培養的青年將是推動「2050藍色太平洋大陸戰略」的核心力量。羅峻平強調，美國將持續與台灣及太平洋夥伴合作，推動數位連結、基礎建設及永續發展計畫。

外交部及到，PILP計畫至今已培訓逾200位太平洋地區青年領袖，為區域最具影響力的領袖培訓計畫之一。今年適逢第10屆PILP結訓典禮，外交部特別邀請15位歷屆校友「回娘家」參與活動，吳志中準備了人氣在地伴手禮「澎湖花生酥」與「小卷片」贈送給學員與校友。

