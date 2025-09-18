綠盼先過特別預算 藍催年改、白推公投

民進黨這個會期安排優先推韌性特別預算，還有海纜七法！民進黨立委吳思瑤18日透露，本會期優先法案還有《企業併購法》、《青年基本法》與《AI基本法》等。國民黨與民眾黨雖未經過黨團大會討論，但國民黨已拋出要修《財劃法》與年改，民眾黨則是《公投法》與代孕法案。

綠喊話藍白少爭議

吳思瑤表示，黨團與行政部門協力的2大方向，分別是國家大進步、國家更安全的優先法案。國家大進步方面，包括《企業併購法》、《虛擬資產服務法》以及針對創新類別的新產業、促進資料創新等，行政部門加緊催生中。另外，《青年基本法》、《AI基本法》等，都是執政團隊跟黨團希望在新會期加送通過的議案。

至於國家更安全類別，吳思瑤說，包括行政院會通過的海纜7法，要強化海纜保護、確保民生服務、提升國家安全，另外也要落實賴總統所提國安17項策略，當中包括有10多項國安法案的修法等。她也強調，優先法案中包括韌性特別預算案，盼加緊通過讓支持產業、安定社會的經費能夠到位。

「希望在野黨放下政治，讓生活好一點、政策多一點！」吳思瑤最後說，上述都是執政黨團為新會期所做的優先法案準備，使民生法案、福國利民的法案成為優先，而非提出高度政治爭議的法案，例如公投綁大選、要讓年改走回頭路等修法。

由於藍白各自尚未展開優先法案的討論，兩黨也還要溝通此會期的攻防，民進黨所提案子藍白是否會接受，要等到黨團開會後再做決定。

開議就處理新年改

國民黨優先法案尚未完全定案，黨團在18日、開議前一天，循例召開立法實務研討會，由黨中央、智庫與黨團立委共同與會，討論新會期的優先法案。在此之前，藍黨團內曾被點到的優先法案包括《地方制度法》修法、軍公教年改、公投併大選，跟一般性補助款立法。另外，各界高度關注公式有瑕疵的《財劃法》，黨團也表示會儘速提案。

黨團總召傅崐萁強調，開議日第一個優先法案就是停砍公教人員年金，且國民黨一定會全力支持公教人員，當時第一會期國民黨票數不夠且民眾黨反對，但溝通到現在，民眾黨應該不會投下反對票，所以國民黨可能以多一票險勝。

藍白都要推公投法

民眾黨的部分，黨主席黃國昌日前宣示，將在立法院推動《公民投票法》修正，推動公投綁大選、打破鳥籠公投。黨團幹事長陳昭姿也透露，新會期將全力推動代孕法案，黨團也將其列為優先法案之一。而隸屬教文委員會的民眾黨立委劉書彬則表示將聚焦在《高級中等以下學校及幼兒園午餐供餐法草案》、《AI基本法》與《青年基本法》等法案。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦