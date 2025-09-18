出席立院開議日首場黨團會議 徐國勇：黨團邀請
立法院第11屆第4會期明天開議，民進黨團將先召開會議，討論黨團幹部等事項，民進黨秘書長徐國勇也將出席，被解讀為壓陣黨團幹部改選。徐國勇今天說，「是黨團邀請我去的」。
立法院明天開議，民進黨立法院黨團幹部如何產生備受關注。明天上午的黨團會議，行政院副院長鄭麗君、行政院副秘書長阮昭雄，徐國勇等黨政高層將出席，以全新黨政同步機制，因應新會期挑戰。
徐國勇親自出席黨團會議，黨內有不同解讀。有人認為已有先例很正常，先前的黨秘書長林右昌也曾出席黨團會議，也有人認為，徐國勇在立法院開議第一天就親自出席黨團會議、或許是「奉令督軍黨團幹部改選」。
對於各方解讀，徐國勇答覆中央社記者表示，是「黨團邀請我去的」。
對於黨團幹部改選，徐國勇昨天轉述黨主席賴清德在中執會的談話指出，民進黨尊重黨團自主，但黨團民主也很重要，黨團三長，應由黨內選舉產生而不是指定，必須黨團自主選出，包括各委員會召集人，也應由各委員會選出，或各委員會委員推選。
賴清德並提到，民進黨尊重黨團自主，但另一重要的民主價值也必須遵守，就是黨政同步，每週五的立院黨團大會一定要如期召開，這就是黨政同步，也是民進黨民主極為重要的一部分。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言