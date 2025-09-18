出席立院開議日首場黨團會議 徐國勇：黨團邀請

快訊

中央社／ 台北18日電

立法院第11屆第4會期明天開議，民進黨團將先召開會議，討論黨團幹部等事項，民進黨秘書長徐國勇也將出席，被解讀為壓陣黨團幹部改選。徐國勇今天說，「是黨團邀請我去的」。

立法院明天開議，民進黨立法院黨團幹部如何產生備受關注。明天上午的黨團會議，行政院副院長鄭麗君、行政院副秘書長阮昭雄，徐國勇等黨政高層將出席，以全新黨政同步機制，因應新會期挑戰。

徐國勇親自出席黨團會議，黨內有不同解讀。有人認為已有先例很正常，先前的黨秘書長林右昌也曾出席黨團會議，也有人認為，徐國勇在立法院開議第一天就親自出席黨團會議、或許是「奉令督軍黨團幹部改選」。

對於各方解讀，徐國勇答覆中央社記者表示，是「黨團邀請我去的」。

對於黨團幹部改選，徐國勇昨天轉述黨主席賴清德在中執會的談話指出，民進黨尊重黨團自主，但黨團民主也很重要，黨團三長，應由黨內選舉產生而不是指定，必須黨團自主選出，包括各委員會召集人，也應由各委員會選出，或各委員會委員推選。

賴清德並提到，民進黨尊重黨團自主，但另一重要的民主價值也必須遵守，就是黨政同步，每週五的立院黨團大會一定要如期召開，這就是黨政同步，也是民進黨民主極為重要的一部分。

幹部 徐國勇 民進黨

