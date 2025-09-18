政院修正海纜七法 故意犯最高處7年可加重處罰

為強化海纜防護，行政院會18日由本院國土安全辦公室說明「海纜七法：強化海纜保護、確保民生服務、提升國家安全」報告，並通過《電信管理法》第72條、《電業法》第71條之1、《天然氣事業法》第55條之1、《自來水法》第97條之1、《氣象法》第21條之1、《商港法》第15條、第65條之4及《船舶法》部分條文修正草案等1項法案（合稱「海纜七法」）。將破壞自來水與天然氣等管線的刑責比照破壞海底電纜辦理，故意犯可處7年以下有期徒刑，嚴重者可加重處罰，並增訂沒入犯案船隻、強制船舶開啟自動辨識系統。

行政院長卓榮泰表示，海纜防護對內攸關通訊、電力、輸水及輸氣等民生服務，對外涉及國家安全，2025年以來有多起權宜輪違規破壞我國通訊海纜事件，已嚴重影響國土及關鍵基礎設施安全。本次修法除明定違規態樣外，也增列過失犯為處罰對象，不僅強化執法依據，也加重肇事責任，提升執法效能，並增訂犯罪工具及船舶可為沒入的處罰規定，請相關部會配合本次防護海纜7部法案修正積極辦理。

所謂海纜七法，包括修正「電信管理法」、「電業法」、「天然氣事業法」、「自來水法」、「氣象法」、「商港法」及「船舶法」，行政院政務委員林明昕說明，修法架構為「5+2」，前5法將海纜與管線納入保護，比照「電信管理法」課以刑責，後二法著重管制可疑或滯留船隻。

舉例而言，根據「電信管理法」架構，未來竊取或破壞海纜等管線，可處1年以上7年以下徒刑，並得併科1000萬元以下罰金；若意圖危害國安，最重可判10年及5000萬元罰金；造成重大災害或人員死傷，更可能面臨無期徒刑與1億元以下罰金，過失或未遂也要處罰。

草案也明定，凡用來破壞海纜的工具或船舶，不問所有人都可沒收；實務上若是外籍或大型船舶，法院裁定沒收後，主管機關可依情況拍賣、報廢或轉作公務使用，或捐作公益及教學使用。

「商港法」和「船舶法」則聚焦管制滯留和可疑船隻。「商港法」修正草案明定，若船舶長期佔據港區、妨礙港區安全及調度，得命其三個月內離港，或指定地點移泊，逕行移泊 後令其三個月內離港；逾期不走或查獲偽冒身分，由航港局或指定機關得依法沒入。

「船舶法」修正草案則要求船舶自動識別系統船載台（AIS）須正常運作，若故障必須立即通報，並在規定期限內改善，或依命令定期通報位置，拒不改善將有罰則；裁罰方式包括命令船舶進港、停泊指定處所，必要時得請海巡或其他機關處以罰鍰；若仍不改善，嚴重可能沒入船舶。

行政院強調，本次修法涵蓋國家基礎設施安全、港口與船舶管理等多面向，對提升公共安全與國家防護能力具關鍵作用，並呼籲各相關單位全力配合立法院審議，確保法案順利通過。

