震傳媒民調／賴總統滿意度信任度拉警報 民眾黨不滿比例皆高於國民黨
震傳媒今天公布最新民調，針對賴清德總統施政滿意度，高達55%受訪者表示不滿意，其中民眾黨支持者比例達到歷次新高，另外在賴總統信任度部分，也有高達48.9%受訪者表示不信任，同樣以民眾黨支持者比例為最高，傾向認同民進黨者更呈現下跌趨勢。
根據震傳媒民調結果，賴總統施政滿意度不盡理想，高達55%受訪者表示不滿意，僅有34.2%受訪者表示滿意，不滿意度相較今年8月上升2%，其中民眾黨支持者比例達到歷次新高；至於賴總統信任度部分，37.9%受訪者表示信任，48.9%表示不信任，不信任度則上升1.3%。
另外，在國人政黨傾向方面，27.5%受訪者傾向支持國民黨，23.8%支持民進黨，17.6%支持民眾黨，傾向支持國民黨比例較今年8月上升1.5%，傾向認同民進黨者則較8月下跌5.4%。
在賴總統施政滿意度部分，經過交叉分析發現，81.9%的民進黨支持者表示滿意，84.6%國民黨支持者表示不滿意，92.8%民眾黨支持者表示不滿意，其中台北市不滿意度63.5%為六都最高，高雄市滿意度51.5%則為六都最高，同時僅有70歲以上、國中以下學歷者滿意比例高於不滿意。
在賴總統信任度部分，經過交叉分析發現，90.7%民進黨支持者表示信任，80.0%國民黨受訪者表示不信任，84.9%民眾黨受訪者表示不信任，其中在不偏向任何政黨者族群，35.9%表示信任，36.6%表示不信任，27.5%受訪者表示無意見，雙方呈現拉鋸狀態。
在國人政黨傾向部分，經過交叉分析發現，36.5%受訪者自認泛藍，相較今年8月上升1.9%，28.5%受訪者自認泛綠，相較今年8月下跌5.1%，另外還有25.5%受訪者自認無明顯藍綠偏好，相較今年8月則是上升2.6%。
本次民調由震傳媒出資，委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2025年9月15日至9月16日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI（電腦輔助電話訪問系統）進行電話訪問。家戶以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼，手機依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。
加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1076人（加權前家戶535份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。
