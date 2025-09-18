立院19日開議 藍將停砍公教年金列第一優先法案

立法院第11屆第4會期將在明天開議，國民黨團總召傅崐萁今天表示，停砍公教年金將是國民黨開議後第一個優先法案。而國民黨團日前也指出，財劃法的修正會在開議後以最速件完成。另外地方制度法修法、公投綁大選都將納入討論，但仍待黨團大會確認。

立法院第11屆第4會期於1日開始立委報到作業，立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商，朝野黨團達成共識，同意第11屆第4會期於9月19日開議，9月30日上午進行審計長人事同意權案投票，下午邀行政院長卓榮泰施政報告並備詢。另外，10月3日邀卓榮泰報告「韌性特別預算案」編制經過並備詢。

對於新會期的優先法案，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天表示，開議第一個優先法案就是停砍公教年金，已經正式排入第一個法案，民眾黨高度尊重，應該不會投下反對票。

另外，針對財劃法爭議，國民黨立法院黨團日前也發布新聞稿指出，公正、公開、透明的統籌分配稅款制度，才是人民之幸、國家之福，立法院會在開議後以最速件完成財劃法修正，也請行政院、民進黨團拿出版本。

而除了公教年改、財劃法修法之外，國民黨團首席副書記長林沛祥指出，包括地方制度法修法、公投綁大選跟地方一般性補助款立法等，皆有人有意提出，仍待黨團大會討論，尚未定案。但不管是公投綁大選還是軍公教年改，一定會跟民眾黨團溝通協調。

由於新會期將審查115年度中央政府總預算案，國民黨團書記長羅智強指出，面對預算會期，國民黨團將秉持忠誠在野黨角色，維持一貫原則，該用的預算會予以支持，但對於浪費、美化執政或是給「綠友友」的預算，會嚴格把關，該刪就刪、該減就減，盡力做好幫人民看守荷包的責任。

黨內人士表示，面對總預算審查，國民黨團擬規劃成立平台，詳細審核各項預算提案，務必做到盡善盡美，一方面給選民交代，一方面避免預算審查再度被執政黨攻擊，讓政府有理由迴避國會監督。

