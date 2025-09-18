快訊

電力供應受影響！林口火力發電廠機組故障 上午請求翡翠水庫支援

男花40萬命喪手術台…整形醫丁斌煌3度「改名+改診所名」 曾任三總主治有20年經驗

政院推公務員「身心調適假」雙十起上路！每年3日、機關不得拒絕

立院19日開議 藍將停砍公教年金列第一優先法案

中央社／ 台北18日電

立法院第11屆第4會期將在明天開議，國民黨團總召傅崐萁今天表示，停砍公教年金將是國民黨開議後第一個優先法案。而國民黨團日前也指出，財劃法的修正會在開議後以最速件完成。另外地方制度法修法、公投綁大選都將納入討論，但仍待黨團大會確認。

立法院第11屆第4會期於1日開始立委報到作業，立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商，朝野黨團達成共識，同意第11屆第4會期於9月19日開議，9月30日上午進行審計長人事同意權案投票，下午邀行政院長卓榮泰施政報告並備詢。另外，10月3日邀卓榮泰報告「韌性特別預算案」編制經過並備詢。

對於新會期的優先法案，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天表示，開議第一個優先法案就是停砍公教年金，已經正式排入第一個法案，民眾黨高度尊重，應該不會投下反對票。

另外，針對財劃法爭議，國民黨立法院黨團日前也發布新聞稿指出，公正、公開、透明的統籌分配稅款制度，才是人民之幸、國家之福，立法院會在開議後以最速件完成財劃法修正，也請行政院、民進黨團拿出版本。

而除了公教年改、財劃法修法之外，國民黨團首席副書記長林沛祥指出，包括地方制度法修法、公投綁大選跟地方一般性補助款立法等，皆有人有意提出，仍待黨團大會討論，尚未定案。但不管是公投綁大選還是軍公教年改，一定會跟民眾黨團溝通協調。

由於新會期將審查115年度中央政府總預算案，國民黨團書記長羅智強指出，面對預算會期，國民黨團將秉持忠誠在野黨角色，維持一貫原則，該用的預算會予以支持，但對於浪費、美化執政或是給「綠友友」的預算，會嚴格把關，該刪就刪、該減就減，盡力做好幫人民看守荷包的責任。

黨內人士表示，面對總預算審查，國民黨團擬規劃成立平台，詳細審核各項預算提案，務必做到盡善盡美，一方面給選民交代，一方面避免預算審查再度被執政黨攻擊，讓政府有理由迴避國會監督。

國民黨 立法院 公投綁大選

延伸閱讀

軍公教停砍年金列優先法案 傅崐萁：白委不反對 有望一票險勝

選國民黨主席還有懸念 傅崐萁：所有人登記完後做決定

批賴清德對綠國會黨團下指導棋 傅崐萁：適可而止

國民黨主席選舉今領表 傅崐萁鬆口：成功不必在我 但一定有我

相關新聞

震傳媒民調／賴總統滿意度信任度拉警報 民眾黨不滿比例皆高於國民黨

震傳媒今天公布最新民調，針對賴清德總統施政滿意度，高達55%受訪者表示不滿意，其中民眾黨支持者比例達到歷次新高，另外在賴...

備戰立院新會期！卓榮泰明起分4批邀綠委開便當會

立法院明天開議，據悉，行政院長卓榮泰將循例邀請民進黨立委參與便當會，規劃依立法院委員會分4梯次舉行，對本會期廣泛交換意見...

綠黨內初選禁掛大咖同框照 高雄最大贏家是她

民進黨選對會提出「禁大咖條款」，要求初選參選人不能使用總統、副總統等人合照圖像，高雄4名爭取市長提名立委之中，僅林岱樺未...

賴清德確定出席嘉義城隍爺夜巡 黨中央駁斥臨時取消座談會傳言

民進黨主席、賴清德總統備戰2026年縣市長選舉，成立「選舉對策委員會」，展開全國巡迴座談，嘉市地方傳出賴清德22日參加城...

吳思瑤：盼有志之士站出來 明黨團會議產生新幹部

立法院明天開議，民進黨立院黨團幹部仍喬不定。民進黨立委吳思瑤今天表示，她知道這幾天民進黨團總召柯建銘真的很辛苦，一直徵詢...

軍公教停砍年金列優先法案 傅崐萁：白委不反對 有望一票險勝

中華民國公教軍警消聯合總會今辦記者會，喊話停砍公教退休金，合理調整退休金。國民黨團總召傅崐萁今說，他們已將停砍年金案排入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。