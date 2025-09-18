中共爭話語權 綠：台灣從不是中華人民共和國一部分

民進黨中國部今天表示，中共近來擴大統戰策略為爭奪「話語權」，戰狼式法律戰屢見不鮮，近期美國在台協會（AIT）與美國務院相繼正面回擊，並以史實與事實指出「台灣從來就不是中華人民共和國的一部分」。

民進黨中國部今天透過臉書專頁發文表示，中共近來擴大統戰策略為爭奪「話語權」，加大力道扭曲史實，戰狼式法律戰屢見不鮮，中共當局不斷刻意扭曲歷史文件與政治現實，並宣稱「台灣是中國的一部分」。

民進黨中國部說明，近期美國在台協會（AIT）與美國務院相繼正面回擊，表示「北京的敘事完全是錯誤的，這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位，虛假的法律敘事是北京更廣泛行動的一部分，意圖將台灣孤立於國際社會之外，並限制其他國家在與台灣互動方面的主權選擇」。

民進黨中國部表示，部分媒體與政治人物著重討論「台灣政治地位」問題，其實這個回應更重要的宣示應該是，美方以史實與事實指出「台灣從來就不是中華人民共和國的一部分」，中共當局的作為是在公然說謊。

民進黨中國部認為，對中共當局此種似是而非的言論，AIT的聲明清楚有力、論點精確。中共當局一再刻意扭曲史實，蓄意利用扭曲法理方式想要偷渡侵占台灣主權，但是虛假的敘事永遠不會變成事實，只會凸顯北京當局欺壓台灣不擇手段的惡劣言行，進一步引發國際社會對中國野心的疑慮。

民進黨中國部指出，從1945年國民政府來台事實治理、1990年代完成民主化，再到1996年以來歷次總統直選，中華民國台灣正式從歷史的沉痾中蛻變成自由民主的國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是一個政治現實，也是國際社會的認知。

民進黨中國部呼籲，中共當局應正視此一事實，尊重台灣的民主自由，建立健康有序的兩岸交流，共同維持現狀與維護和平穩定。

