備戰立院新會期！卓榮泰明起分4批邀綠委開便當會

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

立法院明天開議，據悉，行政院長卓榮泰將循例邀請民進黨立委參與便當會，規劃依立法院委員會分4梯次舉行，對本會期廣泛交換意見。首場行政立法會議將於明天中午12時於行政院登場，將邀內政、司法及法制委員會綠營立委與會，卓揆等政院三長將出席，所屬委員會督導政委也會列席。

身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中執會要求，民進黨尊重黨團自主，但要「黨政同步」，每周五民進黨團大會一定要如期召開；每周一行政立法協調會也要召開；各委員會政策小組會議也要如期舉行。

據了解，本會期行政立法會議將於明天中午12時在行政院舉行，將邀內政、司法及法制委員會成員參與，卓揆將親自主持，副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政務副秘書長阮昭雄及發言人李慧芝一同與會，所屬委員會督導政委也列席。

此外，9月22日為財政、教育及文化委員會，9月23日為經濟、交通委員會，9月25日為外交及國防、社會福利及衛生環境委員會。

