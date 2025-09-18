卓榮泰憶老師：沒教我走選舉 但選擇了要把事情做好

快訊

中央社／ 台北18日電

928教師節前夕，行政院長卓榮泰今天回憶說，1989年第一次參選北市議員時，一位老師晚間來探望加油，老師告訴他，選舉這條路、老師沒教過，但既然選擇這條路，要把大家希望的事情做好；他除了牢記在心，也要向老師們說聲「老師我愛您」。

卓榮泰上午出席114年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會致詞時表示，這兩天常常在想，怎麼表達對老師的尊敬，以及老師帶給學生一生當中能有能力實踐夢想，最後回歸實在自然的情感，他要向在場的老師們與曾教過他的老師們，說一句「老師我愛您」。

卓榮泰提到，1989年第一次參選台北市議員，當年的風氣不像今天自由開放，他的一位老師在接近晚上11時到競選總部為他加油打氣；老師說，白天不方便出現，晚上一定要來看他。

卓榮泰表示，老師探望的舉動讓他非常有感觸，還記得當時老師說，沒有想到自己的學生會走向選舉這條路，這是老師從來沒有教的，但既然選擇選舉這條路，就要自己去摸索、去學習、去面對，「好好地把大家希望你做的事情做好」。

卓榮泰說，這些話他牢記在心，而每位教師對於教過的學生一定如數家珍、當作至寶，對於教過的學生不論資質、成就如何，老師都當成一手孕育出來的生命看待，這就是每位老師受人尊敬與令人感佩的最重要精神。

他表示，教育部長鄭英耀告訴他，這次參與的人非常多，代表大家都希望藉由表揚大會，讓社會風氣移轉到尊師重道、倫理為重的路途上，政府推動的政策也是以此出發，走在正確的道路上。

卓榮泰說明政府非常支持師資培育方案，包括對師資的支持，例如師資公費生津貼逐步提高至每月新台幣1萬元、每年補助1000名；原本1萬元的教育學習獎助金也提高，補助5500多名實習生。

他指出，對奉獻多年的教師除給予最高尊敬，也對剛進入教學領域的新教師給予更多支持，才會有一代又一代的優良教師，培育國家未來的新希望。

卓榮泰表示，面對少子女化，必須做好更多培育下一代的工作，尤其面對全球變局與人工智慧（AI）時代的挑戰，更應透過各種學習過程，讓下一代與世界同步接軌，而在座的所有老師們就是最重要的「連結者」與「奉獻者」。

卓榮泰說，老師在的地方，就是讓每一位年輕人看到希望的地方、國家播下希望種子的地方、明天為國家儲備更多人才的地方。

