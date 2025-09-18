聽新聞
綠黨內初選禁掛大咖同框照 高雄最大贏家是她
民進黨選對會提出「禁大咖條款」，要求初選參選人不能使用總統、副總統等人合照圖像，高雄4名爭取市長提名立委之中，僅林岱樺未張掛她與賴清德總統合影照，被稱「最大贏家」。林岱樺表示，所有的參選人裡面，只有她不為難大咖，從不以拼湊的照片逼他們選邊站，這是誠信、也是自信。
去年2月立委林岱樺率先宣布參選高雄市長後，立委許智傑、賴瑞隆及邱議瑩也跟進宣布爭取提名，除張掛個人形象照外，許等三人也在大小街頭陸續張掛他們與賴清德總統及市長陳其邁的同框照片。
立委林岱樺說，選舉要靠自己打拚，才能得到市民認同，不需要逼正副總統等大咖們選邊站，從決定參選市長以來，「所有的參選人裡面，只有林岱樺不為難大咖，從不以拼湊的照片，逼他們選邊站」，這是誠信、也是自信，畢竟市民最大。
林岱樺說，她相信以正副總統的高度，不會介入黨內初選，未來的大選，賴清德總統和陳其邁市長在中央和地方努力施政，就是對黨籍提名人最好的助選。
高雄市長提名選戰開打以來，各地選舉看板多到數不清楚，保守估算，每名參選立委至少張掛上千面看板，其中不少參選人跟賴清德合影照，另競選小物如面紙、礦泉水、痠痛貼布及濕紙巾等競選小物上也有同框照。
「禁大咖條款」公布後，賴瑞隆及許智傑團隊都表示尊重黨中央決議，會配合辦理。地方人士說，立委林岱樺是最大贏家，損失最少。
