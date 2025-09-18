快訊

電力供應受影響！林口火力發電廠機組故障 上午請求翡翠水庫支援

賴清德確定出席嘉義城隍爺夜巡 黨中央駁斥臨時取消座談會傳言

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民進黨嘉義市黨部。記者魯永明／攝影
民進黨主席、賴清德總統備戰2026年縣市長選舉，成立「選舉對策委員會」，展開全國巡迴座談，嘉市地方傳出賴清德22日參加城隍爺夜巡後，將赴市黨部召開閉門黨公職人員座談，今天傳臨時取消，引發外界臆測。對此，民進黨中央與嘉市黨部澄清，強調總統當天僅安排出席宗教活動，未規畫座談會，請外界勿過度揣測。

黨部說，賴清德原訂22日前往嘉義市參加全台知名的城隍爺夜巡盛事。該活動早在1個多月前就確定，總統將依原計畫出席，向信眾致意。由於有媒體指出，賴清德本打算夜巡後在嘉義市黨部與黨員座談，卻臨時喊停，引發基層揣測，中央黨部立即出面闢謠。

民進黨中央澄清，「臨時取消」說法並不正確。市黨部也強調，經向中央黨部查證確認，22日僅有總統出席城隍爺夜巡活動，當天沒有安排黨公職人員座談會的行程，黨內座談將擇期妥為安排。22日，賴清德嘉義行程僅有宗教文化性質的城隍爺夜巡活動，沒有黨內座談。中央與地方黨部一致重申，希望外界聚焦在宗教活動文化與信仰意涵。

