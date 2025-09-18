賴總統感念老師長年奉獻 調持續投資教育

總統賴清德今天表示，自己很幸運，從小學到大學，都得到老師的啟發跟教誨，也因為教育獲得專業知識，進而得到民眾的支持領導國家。他強調，政府未來仍將持續推動教育平權、重視全人教育，尤其是繼續投資教育。

賴總統上午出席114年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會致詞表示，「一日為師，終身為父」，這是學生跟家長對師恩的感念，社會也將老師與天地君親並列，是對老師貢獻的尊崇。

他說，得獎的老師們來自不同的縣市、學校，但都有一個共同的精神，就是大家對教育的熱忱數十年來不減，愛心不變，對教育的理想一路走來始終如一，甚至發揮創意，超越法律的要求，額外對學生、對教育做出奉獻，令人敬佩。

總統特別提到，他很幸運，不管是在小學、國中、高中乃至於大學，都得到老師的啟發跟教誨，也因為國家民主化之後教育蓬勃發展，他因為教育獲得專業知識，得到民眾的支持而站在這裡領導國家。

總統強調，政府的教育政策，第一，推動教育平權。不管任何一個家庭、任何一個孩子，不管在什麼樣的地方，只要孩子願意，國家都有責任讓孩子得到教育的機會。他例舉推動高中職免學費政策，不管公立、私立高中職一律免學費；推動就讀私立大學，學費補助3萬5000元等等。1年花300億元，幫助就學的孩子、就業的年輕人，甚至沒有房子的家庭，給予租金補貼，有79萬人因此受惠。

他表示，第二，重視全人教育。教育必須重視學生個體的差異，因材施教，也應該啟發孩子的潛能，同時注意孩子身心均衡發展，進入一個快樂的環境、溫馨和諧的環境，讓孩子可以快樂學習。

總統細數政府做的幾件事情，包括鼓勵大學跟高中共同開設課程。鼓勵各個大學、高中合作，開設人工智慧的課程，讓高中生可以及早知道人工智慧的原理，以及人工智慧如何應用。開設關於淨零轉型的課程，讓孩子及早知道淨零碳排的重要性，如何達到淨零碳排的目標，生活、企業甚至國家如何邁向ESG。

賴總統說，推動青年百億海外圓夢基金，最多可申請到200萬元。青年百億海外圓夢基金不在於讓學生出國拿學位，而是要讓年輕人有什麼興趣、有什麼專業、有什麼夢想，政府搭舞台，讓年輕人來圓夢。

他並說明，9日順利推動運動部掛牌，第一任的部長就是國家兩屆奧運金牌得主李洋。由運動部推動全民體育，也幫助競技運動，讓年輕人可以經由國家的協助站上國際的舞台，為國爭光。

總統說，政府也想推動運動產業，讓年輕人不是只去科學園區擔任工程師，如果本身的體能很好，可以當運動員，離開運動場後，可以在運動產業上面就業，這些做法是要達到全人教育的目標。

總統表示，第三，政府會繼續投資教育。台灣的教育經費受法律保障，每一年的教育支出不得低於前三年稅入平均的23%。除對小學、國中、高中、大學持續投資以外。另外，高教深耕計劃已經進入第二期，從 2023年到2027年，5年總經費高達970億元。

總統說，高教深耕計畫是鼓勵大學多元發展，提高品質以外，也能夠有多元的特色發展，在國際上有競爭力，讓每一位老師都有機會成為名師，培養學生成為高徒。

商品推薦