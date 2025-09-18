吳思瑤：盼有志之士站出來 明黨團會議產生新幹部
立法院明天開議，民進黨立院黨團幹部仍喬不定。民進黨立委吳思瑤今天表示，她知道這幾天民進黨團總召柯建銘真的很辛苦，一直徵詢也在邀請，希望能夠組成最強有戰力的新的黨團幹部，依照過去經驗，也都會在開議日當天黨團會議上，推舉協調產生黨團幹部，相信明天就會有好結果，也希望黨內有志之士，在最終時刻站出來。
吳思瑤指出，這段時間府院黨的各項改造也都看到進步成果，例如過去大家比較擔心的行政立法溝通協調，現在因應新內閣人事就位，有比較順利，也感覺比較即時、機動，未來黨團幹部會在更好的基礎上領導黨團，讓黨團更好、更強。
吳思瑤日前邀請民進黨秘書長徐國勇加入民進黨團line群組，有媒體解讀為，透過黨中央壓力「倒柯」，吳思瑤表示，總統這段時間分批宴請綠委餐敘，她上周五出席時提出，現在行政立法因為行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄加入黨團群組，能即時反映、有效傳遞黨團成員意見，讓行政立法更即時。
吳思瑤說，徐國勇坐在她對面，就當場表示，「那思瑤你也幫我加入黨團群組，這樣我也可以跟大家有直接訊息」，她於是很自然邀請了徐國勇加入黨團群組。
吳思瑤表示，徐國勇加入群組後，黨團同仁都非常歡迎，也認為府院黨黨團是一體的，訊息不漏接，互相支援協力，這是好事，被政治解讀後，反而壞了好事，有點可惜。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言