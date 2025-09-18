吳思瑤：盼有志之士站出來 明黨團會議產生新幹部

立法院明天開議，民進黨立院黨團幹部仍喬不定。民進黨立委吳思瑤今天表示，她知道這幾天民進黨團總召柯建銘真的很辛苦，一直徵詢也在邀請，希望能夠組成最強有戰力的新的黨團幹部，依照過去經驗，也都會在開議日當天黨團會議上，推舉協調產生黨團幹部，相信明天就會有好結果，也希望黨內有志之士，在最終時刻站出來。

吳思瑤指出，這段時間府院黨的各項改造也都看到進步成果，例如過去大家比較擔心的行政立法溝通協調，現在因應新內閣人事就位，有比較順利，也感覺比較即時、機動，未來黨團幹部會在更好的基礎上領導黨團，讓黨團更好、更強。

吳思瑤日前邀請民進黨秘書長徐國勇加入民進黨團line群組，有媒體解讀為，透過黨中央壓力「倒柯」，吳思瑤表示，總統這段時間分批宴請綠委餐敘，她上周五出席時提出，現在行政立法因為行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄加入黨團群組，能即時反映、有效傳遞黨團成員意見，讓行政立法更即時。

吳思瑤說，徐國勇坐在她對面，就當場表示，「那思瑤你也幫我加入黨團群組，這樣我也可以跟大家有直接訊息」，她於是很自然邀請了徐國勇加入黨團群組。

吳思瑤表示，徐國勇加入群組後，黨團同仁都非常歡迎，也認為府院黨黨團是一體的，訊息不漏接，互相支援協力，這是好事，被政治解讀後，反而壞了好事，有點可惜。

