軍公教停砍年金列優先法案 傅崐萁：白委不反對 有望一票險勝

中華民國公教軍警消聯合總會今辦記者會，喊話停砍公教退休金，合理調整退休金。國民黨團總召傅崐萁今說，他們已將停砍年金案排入開議第一個優先法案，認為這次民眾黨應該不會投反對票，所以國民黨有望多一票險勝。

中華民國公教軍警消聯合總會、全國公務人員協會、軍公教警消權益保障協會、新北教育產業工會等10幾個公教團體今開記者會，國民黨立委包括傅崐萁、王鴻薇、賴士葆、林德福、張智倫、廖先翔、陳玉珍、羅智強等人出席力挺。

針對國民黨提出公務人員退休資遣撫卹法修正案，傅崐萁說，過去國民黨基於少數，民進黨橫行霸道，國民黨現在可以做的時候，民進黨又推動滿門抄斬的大罷免」用國家力量要毀滅在野黨，直批賴清德總統是台灣中華民國民主史上最黑暗、最汙濁的一頁。

傅崐萁指出，12日朝野協商，本來開議討論事項沒有停砍年金這案，但那天他們堅持要加入，才要簽字，所以開議日第一個優先法案就是停砍公教人員年金，且國民黨一定會全力支持公教人員，當時第一會期國民黨票數不夠且民眾黨反對，但溝通到現在，民眾黨應該不會投下反對票，所以國民黨可能以多一票險勝，守住所有國家公職人員終生奉獻該有權益。

王鴻薇說，公教人員年金改革，這會期國民黨團會開始啟動相關的修法，並強調現在所爭取的不是恢復砍掉年金，而是停砍年金。自從2018年修法實施後，服務年資25年公教人員退休金所得替代率，第一年由80%被砍至60%，其後每年逐年遞減1.5%，最終只剩45%已經偏低。

廖先翔則提到，公教退休金問題不只影響退休公教人員生活，也連帶影響國安危機，是政府一旦是不被民眾相信，未來恐不再有優秀人才願意投入公教；張智倫也說，國民黨已修法通過警察人事條例、確保退休警察所得替代率，但行政院2026年總預算卻沒有納入相關經費，如今物價上漲，退休金應隨物價膨脹調整。

中華民國公教軍警消聯合總會會長林永吉說，感謝國民黨將停砍退休金的法案，民進黨近來一直說「年改走回頭路」，盼不要再造謠。總會指，服務年資25年公教人員，退休金所得替代率第一年直接由80%砍至60%，每年逐年遞減1.5%，最終只剩45%，除已退休人員，包含2023年6月30日前進職場的現職公教人員，至2029年1月1日退休金只剩下30%至62.5%。

總會指出，近年通貨、物價飛漲，基本工資每年調漲，但軍公教的退休金卻逐年下降。現職軍公教調薪，退休人員退休金卻沒有一起調漲，即使有調漲，比例也比現職軍公教低，疾呼公務人員退休資遣撫卹法第37、38、39條逐年調降的文字應修正，終止逐年調降。 中華民國公教軍警消聯合總會今辦記者會，喊話停砍公教退休金，合理調整退休金。記者劉懿萱／攝影

