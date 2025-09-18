影／蔣萬安：兩岸關係越緊張越需要溝通交流

台北市長蔣萬安上午前往捷運象山站視導「捷運信義線東延段」，並從象山站搭乘列車至廣慈／奉天宮站視察。信義線東延段只有一站，路線長度為1.4公里。通車後可透過東環段將串聯信義、南港、內湖等三大交通軸帶，方便通勤時間，此段因地層軟、硬相間，有史上最困難捷運工程的稱號。

對於行政院與台北市政府就財政收支劃分法的爭議，蔣萬安表示行政院與交通部給予地方捷運交通補助的數字兜不攏，希望中央不要只為對抗和壓制地方，而罔顧地方的民生和基礎建設，除了大砍捷運建設的補助經費，還砍了孩子學校的電費補助，還有年輕人的租金補貼。蔣萬安表示會連同盧市長和陳市長，一同希望中央能夠給予地方原本就核定的捷運建設補助。

就民進黨秘書長徐國勇指「台灣主權未定論」沒有所謂的台灣光復一事。蔣萬安表示看起來賴清德和民進黨，下個月不會讓民進黨的黨公職放台灣光復節的放假，會請台北市勞工局特別注意這件事。

蔣萬安市長將率團赴上海出席雙城論壇，蔣萬安表示依法向中央申請，一樣會依照對等尊嚴和善意原則來進行相關的交流，強調兩岸關係越緊張，越需要溝通交流，會透過雙城論壇的平台，持續就兩岸情勢進行交流。 台北市長蔣萬安（中）上午前往捷運象山站視導「捷運信義線東延段」，並從象山站搭乘列車至廣慈/奉天宮站視察。記者黃義書／攝影 台北市長蔣萬安上午前往捷運象山站視導「捷運信義線東延段」，行前受訪對於將率團赴上海出席雙城論壇，蔣萬安表示兩岸關係越緊張，越需要溝通交流，會透過雙城論壇的平台，持續就兩岸情勢進行交流。記者黃義書／攝影 台北市長蔣萬安（右）上午前往捷運象山站視導「捷運信義線東延段」，並從象山站搭乘列車至廣慈/奉天宮站視察。記者黃義書／攝影

