快訊

市場氛圍熱！聯準會降息一碼 台股大漲331點收25,769點再創歷史新高

背水上山33年！高雄柴山守護神「生哥」洪木生逝世 奉茶隊：繼續背

iOS 26正式上線 Liquid Glass透明設計絕美 5大類實用功能一次看

影／蔣萬安：兩岸關係越緊張越需要溝通交流

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）上午前往捷運象山站視導「捷運信義線東延段」，並從象山站搭乘列車至廣慈/奉天宮站視察。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午前往捷運象山站視導「捷運信義線東延段」，並從象山站搭乘列車至廣慈/奉天宮站視察。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安上午前往捷運象山站視導「捷運信義線東延段」，並從象山站搭乘列車至廣慈／奉天宮站視察。信義線東延段只有一站，路線長度為1.4公里。通車後可透過東環段將串聯信義、南港、內湖等三大交通軸帶，方便通勤時間，此段因地層軟、硬相間，有史上最困難捷運工程的稱號。

對於行政院與台北市政府就財政收支劃分法的爭議，蔣萬安表示行政院與交通部給予地方捷運交通補助的數字兜不攏，希望中央不要只為對抗和壓制地方，而罔顧地方的民生和基礎建設，除了大砍捷運建設的補助經費，還砍了孩子學校的電費補助，還有年輕人的租金補貼。蔣萬安表示會連同盧市長和陳市長，一同希望中央能夠給予地方原本就核定的捷運建設補助。

就民進黨秘書長徐國勇指「台灣主權未定論」沒有所謂的台灣光復一事。蔣萬安表示看起來賴清德和民進黨，下個月不會讓民進黨的黨公職放台灣光復節的放假，會請台北市勞工局特別注意這件事。

蔣萬安市長將率團赴上海出席雙城論壇，蔣萬安表示依法向中央申請，一樣會依照對等尊嚴和善意原則來進行相關的交流，強調兩岸關係越緊張，越需要溝通交流，會透過雙城論壇的平台，持續就兩岸情勢進行交流。

台北市長蔣萬安（中）上午前往捷運象山站視導「捷運信義線東延段」，並從象山站搭乘列車至廣慈/奉天宮站視察。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午前往捷運象山站視導「捷運信義線東延段」，並從象山站搭乘列車至廣慈/奉天宮站視察。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安上午前往捷運象山站視導「捷運信義線東延段」，行前受訪對於將率團赴上海出席雙城論壇，蔣萬安表示兩岸關係越緊張，越需要溝通交流，會透過雙城論壇的平台，持續就兩岸情勢進行交流。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安上午前往捷運象山站視導「捷運信義線東延段」，行前受訪對於將率團赴上海出席雙城論壇，蔣萬安表示兩岸關係越緊張，越需要溝通交流，會透過雙城論壇的平台，持續就兩岸情勢進行交流。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（右）上午前往捷運象山站視導「捷運信義線東延段」，並從象山站搭乘列車至廣慈/奉天宮站視察。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（右）上午前往捷運象山站視導「捷運信義線東延段」，並從象山站搭乘列車至廣慈/奉天宮站視察。記者黃義書／攝影

捷運 蔣萬安 行政院

延伸閱讀

雙城論壇舉辦在即 蔣萬安：兩岸關係越緊張越需要溝通跟交流

捷運經費被砍影響信義線東延？蔣萬安：與盧秀燕陳其邁向中央爭取

徐國勇提228嗆：問你曾祖怎對付台灣人？蔣萬安怒反擊了

徐國勇以蔣介石手稿嗆蔣萬安 北市府反酸：這2問題你要躲多久？

相關新聞

台中市「普發5萬」財政委員會吵翻天！議員拍桌互槓、爭論近1小時

民進黨台中市議會黨團提案中市府普發5萬元，財政委員會今天審查，藍綠白議員砲火洶湧，互批對方混淆視聽、插嘴，甚至因為座位問...

吳思瑤：盼有志之士站出來 明黨團會議產生新幹部

立法院明天開議，民進黨立院黨團幹部仍喬不定。民進黨立委吳思瑤今天表示，她知道這幾天民進黨團總召柯建銘真的很辛苦，一直徵詢...

軍公教停砍年金列優先法案 傅崐萁：白委不反對 有望一票險勝

中華民國公教軍警消聯合總會今辦記者會，喊話停砍公教退休金，合理調整退休金。國民黨團總召傅崐萁今說，他們已將停砍年金案排入...

美濃大峽谷黑金產業鏈現形 綠色高雄繼續裝睡恐淪笑柄

高雄美濃，本是山清水秀的客家庄，如今卻因盜採砂石、傾倒廢土而滿目瘡痍，被戲稱「不用出國也能看美濃大峽谷」。一位鍾姓阿婆因生活環境被毀、砂石車橫行，求助無門，竟負傷冒險「攔轎」控訴，令人鼻酸。這一幕，不僅揭穿政府的冷漠與無能，更凸顯盤根錯節的「黑金產業鏈」在高雄囂張橫行。黑金產業為何敢如此大膽？

年改法案將審議 公教團體挺藍停砍

「軍公教的退休金不能再往下砍了，應該要停砍、且隨物價調整。」

雙城論壇舉辦在即 蔣萬安：兩岸關係越緊張越需要溝通跟交流

台北市長蔣萬安25日將率團赴上海出席雙城論壇，由於去年雙城上海市府拋開放上海團客遊，但後續無下文，有媒體今天問蔣，是否今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。