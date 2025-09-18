影／蔣萬安：兩岸關係越緊張越需要溝通交流
台北市長蔣萬安上午前往捷運象山站視導「捷運信義線東延段」，並從象山站搭乘列車至廣慈／奉天宮站視察。信義線東延段只有一站，路線長度為1.4公里。通車後可透過東環段將串聯信義、南港、內湖等三大交通軸帶，方便通勤時間，此段因地層軟、硬相間，有史上最困難捷運工程的稱號。
對於行政院與台北市政府就財政收支劃分法的爭議，蔣萬安表示行政院與交通部給予地方捷運交通補助的數字兜不攏，希望中央不要只為對抗和壓制地方，而罔顧地方的民生和基礎建設，除了大砍捷運建設的補助經費，還砍了孩子學校的電費補助，還有年輕人的租金補貼。蔣萬安表示會連同盧市長和陳市長，一同希望中央能夠給予地方原本就核定的捷運建設補助。
就民進黨秘書長徐國勇指「台灣主權未定論」沒有所謂的台灣光復一事。蔣萬安表示看起來賴清德和民進黨，下個月不會讓民進黨的黨公職放台灣光復節的放假，會請台北市勞工局特別注意這件事。
蔣萬安市長將率團赴上海出席雙城論壇，蔣萬安表示依法向中央申請，一樣會依照對等尊嚴和善意原則來進行相關的交流，強調兩岸關係越緊張，越需要溝通交流，會透過雙城論壇的平台，持續就兩岸情勢進行交流。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言