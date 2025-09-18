選黨主席中廣股權立刻被追殺 趙少康：投郝龍斌等於投我

台北市副市長郝龍斌今在中廣前董事長趙少康陪同下正式領表參選國民黨主席。趙少康表示，感謝很多人勸進，但他若當選黨主席，中廣持股必須出脫，但一旦接了中廣股權立刻被追殺，誰敢接？希望鼓勵、支持他的黨員把票都轉給郝龍斌，「投郝龍斌就等於投趙少康」。

被問及兩人協調參選的過程，趙少康說，他跟郝龍斌並不是比民調，是郝說要做民調看能不能勝選，如果不能勝選，他就不選，而民調的結果，郝認為是可以勝選的。郝龍斌當台北市長做了8年，他跟地方很多實力派人士有交情，這是很重要的當選基礎。

趙少康說，當然很多人鼓勵他，他很感謝，但他現在經營媒體，因「廣電法」規定，如果當選黨主席，他在中廣持股必須要出脫，不能超過1%，出脫也沒有什麼稀奇，但問題是誰來接？在目前民進黨檢調，司法，NCC、黨產會橫繞監督、追殺之下，哪一個正派的、跟綠營沒有關係的企業敢來接？

趙少康提到，黨產會還說中廣欠國家77億元，因為仁愛路帝寶土地賣的錢屬於國家的，要還給國家，「仁愛路帝寶土地誰賣的？李登輝跟劉泰英賣的，」秦始皇賣掉了，要漢武帝來陪？誰接中廣，誰就要付這77億元，大家認為有人敢接嗎？任何正派、合法、殷實的企業願意來淌這渾水嗎？

趙少康說，一旦接了中廣的股權立刻會被追殺，他被特偵組跟地檢署調去起碼6次以上，從早上去到下午才出來，一般人受得了嗎？他是神經比較大條，傳就傳、談就談、問就問吧，但一般人誰敢願意冒這樣的風險？說起來容易，一旦他當選，就必須立刻解決這些問題。

趙少康說，很多人說他逃避責任，但他不是，而是有實行的困難，當然不是百分之百不能解決，但是過程很複雜，既然郝龍斌很好，甚至很多方面都比他好，又有8年市長經驗，和地方實力派的人物都關係不錯，和黃復興黨部也有一定的關係，郝龍斌來選不是很好嗎？

趙少康說，希望原來鼓勵、支持他的黨員，把票都轉給郝龍斌，投郝龍斌就等於投趙少康。郝龍斌當黨主席以後，他會幫忙出主意、給予各種建議，也會監督他。

