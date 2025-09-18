政院推生育補助10萬 立委籲先恢復少子女化辦公室

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委王育敏呼籲，優先恢復少子女化辦公室。王育敏國會辦公室／提供
因應我國少子化危機，行政院推出「好孕三方案」，針對生育補助、試管嬰兒以及凍卵等項目提出補助措施，盼能減輕生育負擔。立委王育敏18日表示，政院生育補助值得肯定，但各項少子化因應措施沒有專責單位管理統籌，應盡快成立「專責少子化辦公室」橫向考核補助成效，謹慎運用公帑。

王育敏提到，同時「生、養、教」都是家長壓力來源，行政院能力所及要「顧前，也要顧後」，應該通盤整合養育政策建言，盡速落實。

王育敏表示，台灣面對少子女化趨勢，政策面仍有三缺尚待解決。

王育敏說，第一缺，缺乏整體與長期性的政策規劃。政委陳時中在擔任衛福部長任內，少子女化辦公室即停止運作，至今行政院仍無針對少子化問題，設立政策研究、政策成效追蹤與橫向整合的專責單位。

王育敏認為「少子女化專責辦公室」與「兒少專責單位」皆應盡速成立，以便統籌各部會，避免出現政策分散或資源重疊問題。

王育敏說，第二缺，友善育兒家庭住宅政策不足。目前內政部雖推出「婚育宅」，但目前整體數量仍有待提升，且居住年限12年、租金補貼僅達50%，與目前韓國推動之社宅政策，仍有極大落差。

王育敏建議參考國際經驗，不僅要在購屋或租屋補助上給予支持，更應延長居住年限，並加強對育兒家庭的保障，讓年輕夫妻不用因居住不穩定而卻步於生育。

王育敏也說，第三缺，職場友善生育環境仍有待加強。包括企業設置托兒設施比例偏低、育嬰假缺乏彈性，以及育嬰留停津貼比例偏低等問題，皆有待政府全面性檢討，與企業加強溝通，創造更友善的育兒職場。

王育敏呼籲，行政院的好孕三方案，立意良善，但真正要解決少子化，仍應正視「三缺」問題，盼行政院儘快公布補助細節，讓民眾安心規劃，更應將各部會的配套措施全面納入，並建立具監督力的專責機構，確保政策能夠持續而有效地推進，給年輕家庭一個敢生、能養、樂育的未來。

