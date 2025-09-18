年改法案將審議 公教團體挺藍停砍
【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】
「軍公教的退休金不能再往下砍了，應該要停砍、且隨物價調整。」多位藍委與10幾個公教團體18日召開記者會，表達對國民黨新年改方案的支持。藍委林德福強調，軍公教人員退休時物價已經上漲、還要請看護，但很多人退休金卻被砍到底，非常不應該。藍委張智倫也說，所得替代率不能再下降。
退休金不能再砍
中華民國公教軍警消聯合總會、全國公務人員協會、軍公教警消權益保障協會、新北教育產業工會等10幾個公教團體18召開記者會，力挺國民黨將推動停砍所得替代率的年改法案。現場也有王鴻薇、賴士葆、林德福、張智倫、廖先翔、陳玉珍與國民黨立院黨團總召傅崐萁等多位國民黨立委出席力挺。
公教軍警消聯合總會會長林永吉表示，感謝國民黨將停砍退休金的法案，但民進黨近來一直說「年改走回頭路」，盼不要再造謠。總會副會長高誓男也說，現職公教人員自107年以來調薪11%、退休人員僅調6%，加上年改所得替代率持續下降，很多原本領4、5萬退休金的人已經被砍到底，無法維持老年生活。
物價上漲難渡日
「年改法案怎麼溯及既往？」國民黨立委林德福強調，如今物價大漲、路邊要買到80元便當已經很困難，許多退休公務員還要請看護，結果退休金卻愈砍愈少，當初人民考取公職就是為了退休能有保障，但如今卻大砍退休金，且公務人員今年僅剩16萬人報考，比過去35萬人少非常多，盼停砍退休金。
國民黨立委張智倫也說，國民黨已經修法通過《警察人事條例》、確保退休警察所得替代率，但行政院115年總預算卻沒有將相關經費納入，顯示仍相當不重視退休軍公教的權益，加上如今物價上漲，退休金更應該隨物價膨脹率調整。
