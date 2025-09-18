雙城論壇舉辦在即 蔣萬安：兩岸關係越緊張越需要溝通跟交流

台北市長蔣萬安25日將率團赴上海出席雙城論壇，由於去年雙城上海市府拋開放上海團客遊，但後續無下文，有媒體今天問蔣，是否今年再努力讓上海市民來台北？蔣回應，市府就是依法向中央提申請，絕對依對等、尊嚴、善意、互惠的原則進行交流。

蔣萬安今天上午視導捷運信義線東延段工程，對於雙城論壇舉辦在即，蔣萬安表示，他一直強調兩岸關係越緊張，越需要溝通跟交流。所以透過這樣的雙城論壇的平台，來持續有兩座城市進行交流。

