今年國慶禮盒曝光！毛巾摺成玫瑰花、保溫瓶單手秒開超貼心

114年國慶大會禮賓紀念品搶先曝光，今年最大亮點，是首次將「保溫瓶、毛巾、徽章與口罩」放進專屬禮盒，設計別出心裁。慶籌會副處長羅正杰表示，這份禮盒不只是禮物，更蘊含了滿滿心意，其中毛巾還特別摺成玫瑰花形狀，要帶給貴賓驚喜與榮耀感。

除了貴賓，主辦單位也貼心規劃抽獎活動，讓無法親臨現場的民眾同樣有機會拿到限量紀念品。只要在「中華民國讚國慶」臉書粉專追蹤、回答問題、公開分享活動貼文並tag兩位朋友，就有機會成為100名幸運兒之一，與全民一同祝賀「中華民國生日快樂」。

羅正杰介紹，今年的國慶帽採用棒球帽款式，搭配矽膠燙印工藝，設計融入國旗配色，以蒼勁筆觸勾勒，中央象徵雙十精神，展現熱血、奮鬥與凝聚力。而保溫瓶則強調功能與便利性，台灣廠商製作，並加入「極速開蓋設計」，單手即可快速開啟，無論通勤或運動使用都相當方便。至於方巾，則被視為日常中的溫暖陪伴，象徵國慶時刻的喜悅與自豪。

羅正杰強調，這份禮賓紀念品不只是對來賓的誠摯歡迎，也象徵對台灣這片土地的祝福與永續承諾，今年的設計從外觀到實用性，都希望讓收禮的人感受到國慶節的歡樂氛圍與團結力量。

