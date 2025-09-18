今年國慶禮盒曝光！毛巾摺成玫瑰花、保溫瓶單手秒開超貼心
114年國慶大會禮賓紀念品搶先曝光，今年最大亮點，是首次將「保溫瓶、毛巾、徽章與口罩」放進專屬禮盒，設計別出心裁。慶籌會副處長羅正杰表示，這份禮盒不只是禮物，更蘊含了滿滿心意，其中毛巾還特別摺成玫瑰花形狀，要帶給貴賓驚喜與榮耀感。
除了貴賓，主辦單位也貼心規劃抽獎活動，讓無法親臨現場的民眾同樣有機會拿到限量紀念品。只要在「中華民國讚國慶」臉書粉專追蹤、回答問題、公開分享活動貼文並tag兩位朋友，就有機會成為100名幸運兒之一，與全民一同祝賀「中華民國生日快樂」。
羅正杰介紹，今年的國慶帽採用棒球帽款式，搭配矽膠燙印工藝，設計融入國旗配色，以蒼勁筆觸勾勒，中央象徵雙十精神，展現熱血、奮鬥與凝聚力。而保溫瓶則強調功能與便利性，台灣廠商製作，並加入「極速開蓋設計」，單手即可快速開啟，無論通勤或運動使用都相當方便。至於方巾，則被視為日常中的溫暖陪伴，象徵國慶時刻的喜悅與自豪。
羅正杰強調，這份禮賓紀念品不只是對來賓的誠摯歡迎，也象徵對台灣這片土地的祝福與永續承諾，今年的設計從外觀到實用性，都希望讓收禮的人感受到國慶節的歡樂氛圍與團結力量。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言