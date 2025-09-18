民進黨祭「禁大咖條款」 陳亭妃：兩周內撤光看板

備戰2026年地方大選，民進黨中執會昨天通過，欲爭取提名者在完成程序前，禁用正副總統、行政院長及選對會成員的相關圖像、簽名、影音等內容，被視為「禁大咖條款」。台南市長擬參選人、民進黨立委陳亭妃表示，已經請團隊協助，在規定的兩周內全面撤下與賴清德總統的合照看板，確實遵守黨內規範。

陳亭妃指出，未來初選民調將採取與國民黨參選人對比的方式進行，因為民進黨必須推出能夠真正打贏國民黨的最強候選人。媒體這段時間陸續公布一些台南市長初選民調，謝謝大家給她的支持與鼓勵，但民調數字背後，更提醒她不能鬆懈，唯有更加努力，才能守住台南這個民主聖地，為2028賴總統的連任奠定最穩固的基礎。

陳亭妃說，過去和國民黨立委謝龍介五次交手，包含三次議員、兩次立委，場場勝出，展現壓倒性優勢，而她從23歲擔任議員開始，一路走來始終堅守崗位，從未離開地方，27年來，與市民建立的情感與連結，是她最大的力量，也是和其他人最不同的地方。

商品推薦