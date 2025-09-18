快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨祭「禁大咖條款」 陳亭妃：兩周內撤光看板

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳亭妃。圖／聯合報系資料照片

備戰2026年地方大選，民進黨中執會昨天通過，欲爭取提名者在完成程序前，禁用正副總統、行政院長及選對會成員的相關圖像、簽名、影音等內容，被視為「禁大咖條款」。台南市長擬參選人、民進黨立委陳亭妃表示，已經請團隊協助，在規定的兩周內全面撤下與賴清德總統的合照看板，確實遵守黨內規範。

陳亭妃指出，未來初選民調將採取與國民黨參選人對比的方式進行，因為民進黨必須推出能夠真正打贏國民黨的最強候選人。媒體這段時間陸續公布一些台南市長初選民調，謝謝大家給她的支持與鼓勵，但民調數字背後，更提醒她不能鬆懈，唯有更加努力，才能守住台南這個民主聖地，為2028賴總統的連任奠定最穩固的基礎。

陳亭妃說，過去和國民黨立委謝龍介五次交手，包含三次議員、兩次立委，場場勝出，展現壓倒性優勢，而她從23歲擔任議員開始，一路走來始終堅守崗位，從未離開地方，27年來，與市民建立的情感與連結，是她最大的力量，也是和其他人最不同的地方。

民調 陳亭妃

延伸閱讀

醫見民調吃驚「他」讓民進黨鐵票板塊崩盤 剖析台南2026恐變天

林俊憲回應黨內初選最新民調…有其他政黨在干擾

台南初選民調／謝龍介狂追！僅差陳亭妃5個百分點、大贏林俊憲

台南市長初選媒體民調陳亭妃穩定領先 謝龍介這樣說

相關新聞

賴清德取消嘉義市座談 嘉縣市長提名選對會由莊瑞雄主責原因曝

民進黨主席兼賴清德總統備戰2026年縣市長選舉，成立「選舉對策委員會」展開全國巡迴座談，傾聽地方意見。然而，原定22日在...

柯文哲嗆國家機器侵犯個人隱私 北檢回應與事實不符

民眾黨團主任陳智菡17日上網路節目，指法務部回函認定運用政治獻金剩餘款合法，民眾黨並發文「國家機器赤裸裸侵犯個人隱私」，...

爆柯文哲隨身碟「小沈1500」收賄 馬郁雯傳入綠營選北市議員

三立政治線女記者馬郁雯去(2024)年因揭露民眾黨前主席柯文哲的神秘帳冊，疑收受威京集團沈慶京1500萬元而聲明大噪，今有媒體傳出她將捨媒體記者的身份轉戰政壇，代表民進黨參選北市議員初選。

政院公務員身心調適假雙十起上路 每年3日、機關不得拒絕

為營造友善支持的職場環境，行政院推動公務人員「身心調適假」，經考試院今天通過審議日期，將自今年10月10日「世界心理健康...

年改法案將審議 公教團體挺藍停砍

「軍公教的退休金不能再往下砍了，應該要停砍、且隨物價調整。」

雙城論壇舉辦在即 蔣萬安：兩岸關係越緊張越需要溝通跟交流

台北市長蔣萬安25日將率團赴上海出席雙城論壇，由於去年雙城上海市府拋開放上海團客遊，但後續無下文，有媒體今天問蔣，是否今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。