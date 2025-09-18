快訊

公務員人力缺口難解 侯友宜為基層發聲爭取「都會加給」

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
考試院副院長許舒翔昨下午拜訪新北市長侯友宜，聚焦討論現行人事制度。新北人口多，公務員工作負荷重，侯友宜說，以新北基層實務現況，必須鬆綁組織編制限制、提升人員職務列等，才能讓業務與職責相符。

雙北近年面臨公務員人力荒，侯友宜說，他從基層公務員做起，相當瞭解基層同仁辛勞，新北是全國人口最多、幅員最廣的直轄市，為回應民眾需求及推動市政發展，公務同仁工作負荷與責任繁重，市府為了留住人才，持續打造友善職場環境。

侯也說，許多人事制度仰賴中央支持與協助，才能解決問題，為回應新北基層實務現況，必須鬆綁組織編制的限制、提升人員職務列等，才能和同仁所承擔的業務與職責程度相符合，同時也積極爭取增列新北都會加給，發給社工、動保等基層專業人員津貼加給，希望能讓第一線同仁感受到專業價值的肯定與實質鼓勵。新北人事處也提出多項提升機關遴補人員效率的相關建議。

對此，許舒翔表示，新北市府分享在人力運用實務上的困難與需求，相關建議將作為未來人事制度調整的參考，期待能夠營造更貼近地方需求的職場環境。

新北一名官員指出，近日高普考放榜，今年土木高考錄取517名，需求是757名，普考是242名，需求是354名；跟這幾年狀況是一樣是「不足額」，需求比考上的還多，顯示民間磁吸能力還是高於公職。再者錄取分數都是50分，等於是自己跟自己比賽，只要及格就會上，而不是跟別人比較，幾乎可以說是資格考，快變全民英檢的土木版，「平均素質是不是愈來愈低落，不言可喻」。

這名官員憂心，一旦公共工程承辦人員素質變差，誰來把關、審預算、監督，恐造成更大浪費和弊端。

這名官員建議，公務員尤其技術職系待遇和福利必須追上或靠近民間企業，否則大家都跑去蓋科技廠房，時下房價、物價高，退休制度又被年改摧毀，以前是好好做、認真做，雖然在職薪水不如民間，但退休與在職差異不大，所以大家忍了。但如今民間薪資待遇優渥公職那麼多，退休又沒太多保障，光憑「做功德」能說服年輕人投身公職嗎？再不亡羊補牢，向下沈淪速度只會加快，技術公職體系崩解是遲早的事，這惡果將全民共同承擔。

