國慶紀念品亮相 精緻設計蘊含滿滿心意

114年國慶大會禮賓紀念品上午開箱，國慶大會雙主持人林嘉源主播、高雄市議員白喬茵、大會處執行副處長羅正杰介紹今年國慶紀念品，今年國慶禮賓袋除了必備的貴賓帽、徽章及提袋外，首創以精緻禮盒搭配呈現，將「保溫瓶、毛巾、徽章、口罩」設計於禮盒當中，特殊精緻的設計蘊含了滿滿的心意，更特別將毛巾摺成玫瑰花，要給貴賓驚喜的收禮體驗。 114年國慶大會禮賓紀念品上午開箱，國慶大會雙主持人林嘉源（右）主播、高雄市議員白喬茵（左）、大會處執行副處長羅正杰（中）介紹今年國慶紀念品，今年國慶禮賓袋除了必備的貴賓帽、徽章及提袋外，首創以精緻禮盒搭配呈現，將「保溫瓶、毛巾、徽章、口罩」設計於禮盒當中。記者曾吉松／攝影 114 年國慶大會禮賓紀念品上午開箱，國慶大會主持人高雄市議員白喬茵介紹今年國慶紀念品，今年國慶禮賓袋除了必備的貴賓帽、徽章及提袋外，首創以精緻禮盒搭配呈現。記者曾吉松／攝影

