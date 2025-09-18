國慶紀念品亮相 精緻設計蘊含滿滿心意
114年國慶大會禮賓紀念品上午開箱，國慶大會雙主持人林嘉源主播、高雄市議員白喬茵、大會處執行副處長羅正杰介紹今年國慶紀念品，今年國慶禮賓袋除了必備的貴賓帽、徽章及提袋外，首創以精緻禮盒搭配呈現，將「保溫瓶、毛巾、徽章、口罩」設計於禮盒當中，特殊精緻的設計蘊含了滿滿的心意，更特別將毛巾摺成玫瑰花，要給貴賓驚喜的收禮體驗。
