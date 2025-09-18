快訊

綠高雄市長初選禁掛大咖同框照 賴瑞隆更新看板走運動風

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄左營自由黃昏市場是看板熱區，高雄4位爭取市長提名的民進黨立委都來插旗。記者徐白櫻／攝影
高雄4立委爭取2026市長提名，上一波賴瑞隆、邱議瑩及許智傑皆已張掛他們與賴清德總統及市長陳其邁合影照，適逢民進黨選對會昨公布「禁大咖」條款，賴瑞隆今天前進左營區張掛全新看板，強調「穩重推進」，延續一區一運動中心政策，讓高雄成為運動大城。

民進黨選對會昨拍板，為維持初選公平性，黨內欲爭取提名者選前禁用總統、副總統相關圖像、影音，被解讀為「禁大咖條款」。

高雄立委賴瑞隆已於左營區自由黃昏市場掛上全新競選看板，看板上賴瑞隆身著運動服準備丟擲鉛球，競選標語為「穩重、推進」。今早立委李柏毅、議員黃文志、黃彥毓及自由體能訓練師王昱翔等人現身站台。

賴瑞隆說，剛好昨天選對會希望市長參選人更新看板，把一些總統、副總統稍微調整，藉此機會，他在第一時間推出新看板， 讓市民感受運動員一個運動員出身的立委，他若進軍市府，會用更強的執行力、耐力，打造一個更強的高雄。

賴瑞隆說，他小時候是個小胖子，鉛球選手出身，透過全新運動風看板來凸顯運動員的耐力、毅力對政治工作非常重要；新看板的意涵是「穩健負重，把高雄持續推進更好未來」。

第一面運動風看板選在自由黃昏市場還有其他意涵。賴瑞隆解釋，市場是很多人採購的地方，也是他童年熟悉的生活場景，因為他的母親曾在市場擺攤賣肉粽及水果，對他而言，市場是個很有感情的地方，希望透過熟悉地點讓更多人認識賴瑞隆。

立委賴瑞隆（左三）爭取高雄市長提名，今選在自由黃昏市場公布第一面運動風競選看板。記者徐白櫻／攝影
立委賴瑞隆張掛全新看板，強調他在學生時代曾是鉛球選手，新看板表達延續運動員精神和賽場拚勁，為市民全力以赴。記者徐白櫻／攝影
高雄前鎮小港選區立委賴瑞隆（左）前進左營區張掛全新看板，左楠區立委李柏毅（右）到場聲援，兩人一起試推鉛球。記者徐白櫻／攝影
