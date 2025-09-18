聽新聞
0:00 / 0:00
批賴清德對綠國會黨團下指導棋 傅崐萁：適可而止
立院19日將開議，但民進黨團幹部至今仍未出爐，賴清德總統昨在民進黨中執會提及，黨團三長應透過黨內選舉產生，外界解讀為劍指民進黨團總召柯建銘。國民黨團總召傅崐萁今則批賴對黨團下指導棋，應適可而止，國會本來就應該要黨團自主。
傅崐萁今在立院受訪說，賴清德總統及民進黨秘書長徐國勇，昨天公開在中執會上指點黨團該如何運作，黨團三長如何重選，賴清德竟還在對國會黨團下指導棋，讓執政黨的黨團無法發揮黨團自主，好好地進行民主意志，尤其賴對國會進行無差別在野黨大罷免後，希望賴適可而止，國會本來就應該要黨團自主。
而對柯建銘是否續任，傅說，國民黨團不會介入、不參與，也不評論，畢竟由民進黨自己制度進行。
媒體追問新會期如何與民眾黨合作，傅表示，國民黨跟民眾黨協商一直都保持非常良善，所有任何法案國眾兩黨都有非常暢通管道，只要對社會永續發展、對國家正義回復、民生必要緊急問題，都保持良善而完整溝通，相信未來在野的持續團結跟聯合，一定有相當力量箝制賴清德獨裁政權。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言