批賴清德對綠國會黨團下指導棋 傅崐萁：適可而止

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨團總召傅崐萁今受訪。記者劉懿萱／攝影
立院19日將開議，但民進黨團幹部至今仍未出爐，賴清德總統昨在民進黨中執會提及，黨團三長應透過黨內選舉產生，外界解讀為劍指民進黨團總召柯建銘。國民黨團總召傅崐萁今則批賴對黨團下指導棋，應適可而止，國會本來就應該要黨團自主。

傅崐萁今在立院受訪說，賴清德總統及民進黨秘書長徐國勇，昨天公開在中執會上指點黨團該如何運作，黨團三長如何重選，賴清德竟還在對國會黨團下指導棋，讓執政黨的黨團無法發揮黨團自主，好好地進行民主意志，尤其賴對國會進行無差別在野黨大罷免後，希望賴適可而止，國會本來就應該要黨團自主。

而對柯建銘是否續任，傅說，國民黨團不會介入、不參與，也不評論，畢竟由民進黨自己制度進行。

媒體追問新會期如何與民眾黨合作，傅表示，國民黨跟民眾黨協商一直都保持非常良善，所有任何法案國眾兩黨都有非常暢通管道，只要對社會永續發展、對國家正義回復、民生必要緊急問題，都保持良善而完整溝通，相信未來在野的持續團結跟聯合，一定有相當力量箝制賴清德獨裁政權。

