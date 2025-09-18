影／拒絕栽贓、抹黑 公教軍警消團體呼籲合理調整退休金

三立政治線女記者馬郁雯去(2024)年因揭露民眾黨前主席柯文哲的神秘帳冊，疑收受威京集團沈慶京1500萬元而聲明大噪，今有媒體傳出她將捨媒體記者的身份轉戰政壇，代表民進黨參選北市議員初選。

2025-09-18 11:08