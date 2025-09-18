快訊

今年國慶紀念品首創精緻禮盒 周邊100%台灣製造

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
今年國慶禮賓袋除了貴賓帽、徽章及提袋外，首創以精緻禮盒搭配呈現，更特別將毛巾摺成玫瑰花，要給貴賓收禮體驗。圖／慶籌會提供
今年國慶禮賓袋除了貴賓帽、徽章及提袋外，首創以精緻禮盒搭配呈現，更特別將毛巾摺成玫瑰花，要給貴賓收禮體驗。圖／慶籌會提供

114年國慶大會禮賓紀念品首度開箱，慶籌會副處長羅正杰表示，今年國慶禮賓袋除了貴賓帽、徽章及提袋外，首創以精緻禮盒搭配呈現，更特別將毛巾摺成玫瑰花，要給貴賓收禮體驗。另將於「中華民國讚國慶」臉書舉辦抽獎活動，讓沒能出席國慶大會的民眾，也有機會獲國慶紀念品。

今年國慶大會由中天新聞主播林嘉源與國民黨高雄市議員白喬茵擔任。羅正杰指出，今年的國慶貴賓帽，採用棒球帽配合硅膠燙印工藝，結合國旗顏色以蒼勁有力的筆觸呈現，中央象徵雙十節的熱血與奮鬥精神；而國慶保溫瓶，除了是台灣廠商自製，強調功能訴求外，最特別的是「極速開蓋設計」，不需要旋轉，只要單手就能快速開啟，無論在通勤還是運動時，都能方便飲用。

至於國慶方巾部分，是由台灣在地廠商製作，採用100%純棉製作，融入了114年國慶的主視覺，柔軟親膚又吸水力強，厚薄度適中輕巧好攜帶，隨時都能保持乾爽舒適；國慶毛氈布手提袋部分，則是結合傳統工藝與現代設計，從縫線到布料，每個細節都經過嚴格把關， 展現台灣製作的用心與品質。另活動周邊還有紋身貼紙、小國旗、濕紙巾、礦泉水。

羅正杰表示，為讓沒能出席國慶大會的民眾也有機會獲得國慶禮賓紀念品，只要到「中華民國讚國慶」臉書追蹤粉專，回答問題、公開分享活動貼文再標記兩位朋友，將抽出100名幸運兒贈送限量版紀念品，歡迎全民一起祝福「中華民國 生日快樂」。

另外，慶籌會預計9月30日會再辦國慶記者會，屆時由慶籌會主委、立法院長韓國瑜親自主持，公布今年國慶活動流程等相關細節。

114年國慶大會禮賓紀念品首度開箱，今年主持人由中天新聞主播林嘉源（右一）與國民黨高雄市議員白喬茵（左一）擔任。記者張曼蘋／攝影
114年國慶大會禮賓紀念品首度開箱，今年主持人由中天新聞主播林嘉源（右一）與國民黨高雄市議員白喬茵（左一）擔任。記者張曼蘋／攝影

國慶 貴賓 紀念品

