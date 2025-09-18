快訊

學生時代工友80歲仍在工作 「籃球之神」喬丹超暖幫他付清房貸

2萬5有找！Meta推首款內建螢幕Meta Ray-Ban Display智慧眼鏡 支援AI、可手勢控制

超熱…躲到台北捷運站內也沒用 原來經濟部有「這規定」

昨供電亮警戒橘燈 賴士葆：說台電藏電的鄭麗君 自己別藏

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

台電發電機組接連故障，林口電廠一號機昨傳出燃煤機組破管停機，夜尖峰時段備轉容量率一度剩3.8％，供電拉緊戒。國民黨立委賴士葆批評，行政院副院長鄭麗君反核時曾說，到2025都不會缺電，還說台電作假帳藏私房電，喊話鄭面對多數民意想要核能，別把自己藏起來不回應。

林口電廠一號機昨傳出燃煤機組破管停機，加上原本林口2號、興達新1、2號等共4部機組故障或安檢，台電動用所有緊急備用機組、核能電廠輕油發電機、需量反應等搶救。但昨晚6時半後電力備用率仍然跌破4％，僅剩3.8％，供電拉警戒，今年首度亮出代表「供電警戒」的橘燈，供電情況堪慮。

賴士葆說，昨晚電力備轉僅剩3％，鄭麗君反核時曾說，到2025都不會缺電，不要低估台灣的供電能力，甚至指責台電作假帳藏私房電，執政快十年，藏的電找到沒 ? 當初指責台電為了核四藏私房電，如今鄭麗君已位居行政院副院長，也是總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人，面對大多數民意想要核能的訴求，別把自己藏起來不回應。

台電 核能 行政院

延伸閱讀

鄭麗君：續爭取關稅 張惇涵盯緊各部會

美上訴法院裁定川普關稅違法 鄭麗君：持續爭取更好稅率

【重磅快評】不告吳子嘉 公布鄭麗君照片能證明什麼？

駁斥吳子嘉視訊會談說 政院公布鄭麗君會晤美官員照片

相關新聞

徐國勇稱「台灣沒有光復節」 李文忠批不智：疏離社會多數

民進黨祕書長徐國勇宣稱「台灣沒有光復節」引發爭議。退輔會前副主委李文忠表示，徐國勇的說法有其脈絡和立論，但片面且偏頗，尤...

賴清德取消嘉義市座談 嘉縣市長提名選對會由莊瑞雄主責原因曝

民進黨主席兼賴清德總統備戰2026年縣市長選舉，成立「選舉對策委員會」展開全國巡迴座談，傾聽地方意見。然而，原定22日在...

柯文哲嗆國家機器侵犯個人隱私 北檢回應與事實不符

民眾黨團主任陳智菡17日上網路節目，指法務部回函認定運用政治獻金剩餘款合法，民眾黨並發文「國家機器赤裸裸侵犯個人隱私」，...

怒嗆徐國勇「白目的白痴」 蔡正元：蔣介石怎可能是麥克阿瑟下屬

民進黨秘書長徐國勇16日在黨內直播節目直言，1945年日本戰敗、二戰結束時，「同盟國亞洲地區統帥」麥克阿瑟下令，指派蔣介石「代表同盟國接收台灣」，並非台灣「回歸中國」，強調「沒有什麼台灣光復節！不要黑白講」。此番談話讓前立委蔡正元火力全開，於臉書點名徐國勇「歷史常識出包」。

今年國慶紀念品首創精緻禮盒 周邊100%台灣製造

114年國慶大會禮賓紀念品首度開箱，慶籌會副處長羅正杰表示，今年國慶禮賓袋除了貴賓帽、徽章及提袋外，首創以精緻禮盒搭配呈...

昨供電亮警戒橘燈 賴士葆：說台電藏電的鄭麗君 自己別藏

台電發電機組接連故障，林口電廠一號機昨傳出燃煤機組破管停機，夜尖峰時段備轉容量率一度剩3.8％，供電拉緊戒。國民黨立委賴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。