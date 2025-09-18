昨供電亮警戒橘燈 賴士葆：說台電藏電的鄭麗君 自己別藏
台電發電機組接連故障，林口電廠一號機昨傳出燃煤機組破管停機，夜尖峰時段備轉容量率一度剩3.8％，供電拉緊戒。國民黨立委賴士葆批評，行政院副院長鄭麗君反核時曾說，到2025都不會缺電，還說台電作假帳藏私房電，喊話鄭面對多數民意想要核能，別把自己藏起來不回應。
林口電廠一號機昨傳出燃煤機組破管停機，加上原本林口2號、興達新1、2號等共4部機組故障或安檢，台電動用所有緊急備用機組、核能電廠輕油發電機、需量反應等搶救。但昨晚6時半後電力備用率仍然跌破4％，僅剩3.8％，供電拉警戒，今年首度亮出代表「供電警戒」的橘燈，供電情況堪慮。
賴士葆說，昨晚電力備轉僅剩3％，鄭麗君反核時曾說，到2025都不會缺電，不要低估台灣的供電能力，甚至指責台電作假帳藏私房電，執政快十年，藏的電找到沒 ? 當初指責台電為了核四藏私房電，如今鄭麗君已位居行政院副院長，也是總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人，面對大多數民意想要核能的訴求，別把自己藏起來不回應。
