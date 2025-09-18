爆柯文哲隨身碟「小沈1500」收賄 馬郁雯傳入綠營選北市議員

三立電視台政治線記者馬郁雯去(2024)年因揭露民眾黨前主席柯文哲的神秘帳冊，指其隨身硬碟中的「小沈1500」，即為收受威京集團沈慶京1500萬元而聲名大噪。今有媒體傳出她將捨媒體記者的身分轉戰政壇，代表民進黨參選北市議員初選。

根據《CTWANT》報導，34歲、被封為「揭弊女神」的馬郁雯深耕媒體記者十多年，畢業於長榮大學大眾傳播系，曾任職中視，2016年才加入三立新聞，先跑新北警政，後轉至政治線，長期負責立法院、市議會與國防新聞。

然而「小沈1500」真相尚待司法釐清，馬郁雯卻決定離開深耕多年的新聞圈。消息指出，她近期已向公司口頭提出離職，預計10月底正式告別記者生涯，在男友、三立名嘴李正皓的鼓勵下，披上民進黨戰袍挑戰市議員選舉。由於兩人的交往關係，綠營內部更將她視為「自家人」積極勸進。

原本馬郁雯曾考慮參選新北市新莊區，但因當地競爭激烈，最終鎖定台北市「中正萬華」與「松山信義」兩個選區。中正萬華向來為民進黨基本盤，加上現任議員吳沛憶升格立委、應曉薇仍陷京華城弊案影響，被視為新人突圍的機會；而松山信義則因多位議員轉戰立委或因故出缺，在2026年選舉預料也將會出現「席次真空」的情形。

