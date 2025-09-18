快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

爆柯文哲隨身碟「小沈1500」收賄 馬郁雯傳入綠營選北市議員

聯合新聞網／ 綜合報導
三立電視台記者馬郁雯被傳已口頭請辭，將代表民進黨參選台北市議員初選。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影
三立電視台記者馬郁雯被傳已口頭請辭，將代表民進黨參選台北市議員初選。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影

三立電視台政治線記者馬郁雯去(2024)年因揭露民眾黨前主席柯文哲的神秘帳冊，指其隨身硬碟中的「小沈1500」，即為收受威京集團沈慶京1500萬元而聲名大噪。今有媒體傳出她將捨媒體記者的身分轉戰政壇，代表民進黨參選北市議員初選。

根據《CTWANT》報導，34歲、被封為「揭弊女神」的馬郁雯深耕媒體記者十多年，畢業於長榮大學大眾傳播系，曾任職中視，2016年才加入三立新聞，先跑新北警政，後轉至政治線，長期負責立法院、市議會與國防新聞。

然而「小沈1500」真相尚待司法釐清，馬郁雯卻決定離開深耕多年的新聞圈。消息指出，她近期已向公司口頭提出離職，預計10月底正式告別記者生涯，在男友、三立名嘴李正皓的鼓勵下，披上民進黨戰袍挑戰市議員選舉。由於兩人的交往關係，綠營內部更將她視為「自家人」積極勸進。

原本馬郁雯曾考慮參選新北市新莊區，但因當地競爭激烈，最終鎖定台北市「中正萬華」與「松山信義」兩個選區。中正萬華向來為民進黨基本盤，加上現任議員吳沛憶升格立委、應曉薇仍陷京華城弊案影響，被視為新人突圍的機會；而松山信義則因多位議員轉戰立委或因故出缺，在2026年選舉預料也將會出現「席次真空」的情形。

議員 馬郁雯 柯文哲 民進黨

延伸閱讀

黃暐瀚預測國民黨主席改選這4人出線 網路民調：她68％支持度領先

AIT重申二戰文件未決定台灣地位 沈富雄揭「今非昔比」：獨派會落寞

被造謠反對拆公館圓環 羅智強告苗博雅求償500萬：惡毒又投機的政客

李洋部長批下第一份公文 早上先繞運動部跑5千「海放小編」

相關新聞

賴清德取消嘉義市座談 嘉縣市長提名選對會由莊瑞雄主責原因曝

民進黨主席兼賴清德總統備戰2026年縣市長選舉，成立「選舉對策委員會」展開全國巡迴座談，傾聽地方意見。然而，原定22日在...

柯文哲嗆國家機器侵犯個人隱私 北檢回應與事實不符

民眾黨團主任陳智菡17日上網路節目，指法務部回函認定運用政治獻金剩餘款合法，民眾黨並發文「國家機器赤裸裸侵犯個人隱私」，...

爆柯文哲隨身碟「小沈1500」收賄 馬郁雯傳入綠營選北市議員

三立政治線女記者馬郁雯去(2024)年因揭露民眾黨前主席柯文哲的神秘帳冊，疑收受威京集團沈慶京1500萬元而聲明大噪，今有媒體傳出她將捨媒體記者的身份轉戰政壇，代表民進黨參選北市議員初選。

年改法案將審議 公教團體挺藍停砍

「軍公教的退休金不能再往下砍了，應該要停砍、且隨物價調整。」

雙城論壇舉辦在即 蔣萬安：兩岸關係越緊張越需要溝通跟交流

台北市長蔣萬安25日將率團赴上海出席雙城論壇，由於去年雙城上海市府拋開放上海團客遊，但後續無下文，有媒體今天問蔣，是否今...

民進黨祭「禁大咖條款」 陳亭妃：兩周內撤光看板

備戰2026年地方大選，民進黨中執會昨天通過，欲爭取提名者在完成程序前，禁用正副總統、行政院長及選對會成員的相關圖像、簽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。