快訊

學生時代工友80歲仍在工作 「籃球之神」喬丹超暖幫他付清房貸

2萬5有找！Meta推首款內建螢幕Meta Ray-Ban Display智慧眼鏡 支援AI、可手勢控制

超熱…躲到台北捷運站內也沒用 原來經濟部有「這規定」

徐國勇稱「台灣沒有光復節」 李文忠批不智：疏離社會多數

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
民進黨祕書長徐國勇宣稱「台灣沒有光復節」引發爭議。退輔會前副主委李文忠表示，徐國勇的說法片面且偏頗，尤其在政治上十分不智，挑起爭議，更激怒深藍也疏離社會多數。圖／聯合報系資料照片
民進黨祕書長徐國勇宣稱「台灣沒有光復節」引發爭議。退輔會前副主委李文忠表示，徐國勇的說法片面且偏頗，尤其在政治上十分不智，挑起爭議，更激怒深藍也疏離社會多數。圖／聯合報系資料照片

民進黨祕書長徐國勇宣稱「台灣沒有光復節」引發爭議。退輔會前副主委李文忠表示，徐國勇的說法有其脈絡和立論，但片面且偏頗，尤其在政治上十分不智，尤其在賴總統剛宣布要休養生息時，這種說法不但挑起爭議，更激怒深藍也疏離社會多數。

AIT發言人及美國國務院日前表示，包括「開羅宣言」等文件都沒有決定台灣的最終政治地位，此一番「台灣地位未定」的說法，在台海兩岸以及國內掀起新一波論戰。徐國勇宣稱同盟國最高統帥、美國麥克阿瑟將軍是命令中國戰區統帥蔣介石，代表同盟國來台接收台灣，「所以台灣沒有光復節」。

李文忠指出，AIT重提「台灣地位未定論」，有其法理依據及爭議，其目的在對抗中共對台灣主權聲索的敘事。其實，國府撤退來台後，華盛頓對台灣前途的立場一直是：1、和平方式解決；2、經台灣人民同意，而非取決於二戰期間的宣言及戰後的條約。「台灣關係法」的條文可見一斑。

他分析，「台灣前途未定論」也與「台澎金馬歸還中華民國」的敘事衝突，民進黨政府如何回應應該要頗費思量。且同樣令人好奇的是：國民黨在這個議題會採取北京觀點、華盛頓觀點還是中華民國立場？

李文忠強調，徐國勇對「台灣光復節」的否認也應該是基於類似的脈絡及立論，但片面而偏頗，最重要地是，這在政治上十分不智：

第一，蔡總統努力融合中華民國-台灣，上述說法恰恰在切開中華民國與台灣的聯結及共同。第二、賴總統剛宣示休養生息，這恰恰在挑起認同及歷史敘事的爭議，激怒深藍也疏離社會多數。

李文忠 徐國勇 中華民國

延伸閱讀

喊話賴主席 郝龍斌：徐國勇言論是否已威脅到國家安全

徐國勇「沒有光復節」惹議 藍營竹縣主委陳見賢轟忘恩

徐國勇以蔣介石手稿嗆蔣萬安 北市府反酸：這2問題你要躲多久？

獨／民進黨2026選對會責任區 新潮流認養區最多、徐國勇扛柯文哲故鄉

相關新聞

徐國勇稱「台灣沒有光復節」 李文忠批不智：疏離社會多數

民進黨祕書長徐國勇宣稱「台灣沒有光復節」引發爭議。退輔會前副主委李文忠表示，徐國勇的說法有其脈絡和立論，但片面且偏頗，尤...

賴清德取消嘉義市座談 嘉縣市長提名選對會由莊瑞雄主責原因曝

民進黨主席兼賴清德總統備戰2026年縣市長選舉，成立「選舉對策委員會」展開全國巡迴座談，傾聽地方意見。然而，原定22日在...

柯文哲嗆國家機器侵犯個人隱私 北檢回應與事實不符

民眾黨團主任陳智菡17日上網路節目，指法務部回函認定運用政治獻金剩餘款合法，民眾黨並發文「國家機器赤裸裸侵犯個人隱私」，...

怒嗆徐國勇「白目的白痴」 蔡正元：蔣介石怎可能是麥克阿瑟下屬

民進黨秘書長徐國勇16日在黨內直播節目直言，1945年日本戰敗、二戰結束時，「同盟國亞洲地區統帥」麥克阿瑟下令，指派蔣介石「代表同盟國接收台灣」，並非台灣「回歸中國」，強調「沒有什麼台灣光復節！不要黑白講」。此番談話讓前立委蔡正元火力全開，於臉書點名徐國勇「歷史常識出包」。

今年國慶紀念品首創精緻禮盒 周邊100%台灣製造

114年國慶大會禮賓紀念品首度開箱，慶籌會副處長羅正杰表示，今年國慶禮賓袋除了貴賓帽、徽章及提袋外，首創以精緻禮盒搭配呈...

昨供電亮警戒橘燈 賴士葆：說台電藏電的鄭麗君 自己別藏

台電發電機組接連故障，林口電廠一號機昨傳出燃煤機組破管停機，夜尖峰時段備轉容量率一度剩3.8％，供電拉緊戒。國民黨立委賴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。