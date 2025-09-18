快訊

美國再爆重大槍擊事件！賓州5警中彈3殉職 槍手遭當場擊斃

今明3颱接力生成 「樺加沙」最新路徑曝 賈新興：下周一晚起影響台灣

美國佛州緬甸蟒氾濫！機器「間諜兔子」誘殺大作戰

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德取消嘉義市座談 嘉縣市長提名選對會由莊瑞雄主責原因曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
綠營明年嘉義市長提名人選仍未底定，傳出呼聲最高的是連任立委王美惠。 圖／聯合報資料照片
綠營明年嘉義市長提名人選仍未底定，傳出呼聲最高的是連任立委王美惠。 圖／聯合報資料照片

民進黨主席兼賴清德總統備戰2026年縣市長選舉，成立「選舉對策委員會」展開全國巡迴座談，傾聽地方意見。然而，原定22日在嘉義市黨部舉行的黨籍公職人員閉門座談，因許多黨員要求參與，導致黨部應接不暇，又10月賴清德將與各地黨公職人員座談，最終中央黨部決定取消嘉市座談，避免引發不必要的困擾。

據了解，原規畫賴清德參與嘉義城隍夜巡後，前往市黨部與黨籍民代閉門會談，針對地方公共事務政情選情交換意見。不過消息一出，市黨部接獲許多黨員來電，希望到場參與表達意見，造成困擾。由於這場會議性質為黨務閉門協商，中央黨部評估後決定取消，並將相關討論順延至10月，屆時賴清德將與各地黨公職人員對話。

另一方面，選舉對策委員會區域分工也引起關注。嘉縣市是綠營重點戰區，在地的正國會派系代表、中常委兼選對會委員陳茂松，表態「迴避」不主責認養嘉縣市長提名協調工作，以免造成困擾，將專注於新北、桃園、高雄、彰化、雲林、台東等縣市的協調任務。不過，他強調若負責嘉義的莊瑞雄需要協助，他仍會提供支援。因此，嘉縣市的縣市長提名協調工作，將由英系立委兼選對會委員莊瑞雄全權負責。

黨內人士分析，這樣安排可避免派系之間的敏感衝突，也能由非嘉義在地的協調者出面，保持相對中立，有助於後續人選整合。目前明年市長提名人選仍未底定，傳出呼聲最高的是連任立委王美惠；同屬英系的嘉義縣長翁章梁是否跨區參選嘉市，仍是地方熱議話題。不過，黨內人士認為，在選對會分工明確後，相關討論將集中於協調平台進行，避免派系衝突外溢。

整體來看，賴清德取消嘉市座談、選對會嘉義縣市交由莊瑞雄主責，既是因應地方黨員熱情參與帶來的突發狀況，也是民進黨中央在派系平衡下的戰略選擇。隨著2026選戰逐步升溫，嘉義市長人選的整合進度，勢必成為觀察綠營內部團結的重要指標。

嘉義 賴清德

延伸閱讀

獨／民進黨2026選對會責任區 新潮流認養區最多、徐國勇扛柯文哲故鄉

逼宮柯建銘壓力仍在？ 賴清德：立院黨團三長應自主選出而非指定

徐國勇稱沒有台灣光復節 藍營轟賴清德換上極端人馬

徐國勇稱沒光復節 徐巧芯酸：10月25日記得去上班

相關新聞

民進黨立院新會期黨團幹部 19日黨團大會決定

立法院19日將開議，民進黨立院黨團幹部目前仍「7缺6」僅有民進黨團總召柯建銘一人，柯建銘原先預告，18日將說明籌組新會期...

賴清德取消嘉義市座談 嘉縣市長提名選對會由莊瑞雄主責原因曝

民進黨主席兼賴清德總統備戰2026年縣市長選舉，成立「選舉對策委員會」展開全國巡迴座談，傾聽地方意見。然而，原定22日在...

劍指柯建銘？賴清德：黨團3長應選舉 非指定

立法院新會期明天開議，民進黨立院黨團幹部持續「七缺六」，七位黨團幹部中僅有總召柯建銘一人留任，黨團改組進入攤牌時刻。柯建...

被造謠反對拆公館圓環 羅智強告苗博雅求償500萬：惡毒又投機的政客

公館圓環爭議延燒，國民黨立委羅智強火力全開！他昨(17)日怒轟台北市議員苗博雅「偷換概念」，已委託律師向議員苗博雅提出告訴，並求償新台幣500萬元，指控對方在公館圓環拆除爭議中，對外發表不實言論，嚴重傷害其名譽。

【專家之眼】兩次台灣地位未定論 美國今非昔比

就在9月3日中共閱兵後，美國在台協會與國務院近日重申「台灣地位未定論」。從媒體披露的文字看來，前者指中國刻意曲解二戰時期...

【總編開箱】翻越民進黨在台南市連續執政32年高牆 關鍵在2人

2026年6都爭霸最重要的城池之戰非「綠到出汁」、賴清德總統本命區台南市莫屬，民進黨在台南市（含未合併升格前）已連續執政32年，也是有6都直轄市後，唯一尚未「政黨輪替」的一都。2026年要翻這座越綠色高牆，關鍵在2人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。