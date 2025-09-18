賴清德取消嘉義市座談 嘉縣市長提名選對會由莊瑞雄主責原因曝
民進黨主席兼賴清德總統備戰2026年縣市長選舉，成立「選舉對策委員會」展開全國巡迴座談，傾聽地方意見。然而，原定22日在嘉義市黨部舉行的黨籍公職人員閉門座談，因許多黨員要求參與，導致黨部應接不暇，又10月賴清德將與各地黨公職人員座談，最終中央黨部決定取消嘉市座談，避免引發不必要的困擾。
據了解，原規畫賴清德參與嘉義城隍夜巡後，前往市黨部與黨籍民代閉門會談，針對地方公共事務政情選情交換意見。不過消息一出，市黨部接獲許多黨員來電，希望到場參與表達意見，造成困擾。由於這場會議性質為黨務閉門協商，中央黨部評估後決定取消，並將相關討論順延至10月，屆時賴清德將與各地黨公職人員對話。
另一方面，選舉對策委員會區域分工也引起關注。嘉縣市是綠營重點戰區，在地的正國會派系代表、中常委兼選對會委員陳茂松，表態「迴避」不主責認養嘉縣市長提名協調工作，以免造成困擾，將專注於新北、桃園、高雄、彰化、雲林、台東等縣市的協調任務。不過，他強調若負責嘉義的莊瑞雄需要協助，他仍會提供支援。因此，嘉縣市的縣市長提名協調工作，將由英系立委兼選對會委員莊瑞雄全權負責。
黨內人士分析，這樣安排可避免派系之間的敏感衝突，也能由非嘉義在地的協調者出面，保持相對中立，有助於後續人選整合。目前明年市長提名人選仍未底定，傳出呼聲最高的是連任立委王美惠；同屬英系的嘉義縣長翁章梁是否跨區參選嘉市，仍是地方熱議話題。不過，黨內人士認為，在選對會分工明確後，相關討論將集中於協調平台進行，避免派系衝突外溢。
整體來看，賴清德取消嘉市座談、選對會嘉義縣市交由莊瑞雄主責，既是因應地方黨員熱情參與帶來的突發狀況，也是民進黨中央在派系平衡下的戰略選擇。隨著2026選戰逐步升溫，嘉義市長人選的整合進度，勢必成為觀察綠營內部團結的重要指標。
