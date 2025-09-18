怒嗆徐國勇「白目的白痴」 蔡正元：蔣介石怎可能是麥克阿瑟下屬

民進黨秘書長徐國勇16日在黨內直播節目直言，1945年日本戰敗、二戰結束時，「同盟國亞洲地區統帥」麥克阿瑟下令，指派蔣介石「代表同盟國接收台灣」，並非台灣「回歸中國」，強調「沒有什麼台灣光復節！不要黑白講」。此番談話讓前立委蔡正元火力全開，於臉書點名徐國勇「歷史常識出包」。

徐國勇日前稱，二戰結束時蔣介石因是麥克阿瑟下屬，才代表同盟國接收台灣，蔡正元直批這樣的歷史常識真是「無知到像長毛象」。他表示，二戰時同盟國共分六個戰區，各戰區互不隸屬，麥克阿瑟僅為「西南太平洋戰區總司令」，從未擔任過「亞洲地區統帥」或「遠東地區統帥」。

蔡正元強調，蔣介石自戰時起即為「中國及緬印戰區統帥」（Generalissimo），並以「國民政府主席」身分出席開羅會議，意同國家元首，政治與軍事地位遠高於麥克阿瑟。他還指出，麥克阿瑟直到1944年底才晉升五星上將(General of the Army)，從來沒有行情可以當「統帥」；而若以美方的授星觀念，蔣介石可視為「六星元帥」。

蔡正元認為，蔣介石無論在領導的戰區規模、政治地位與軍銜皆高於麥克阿瑟，麥克阿瑟只是美國「國防部次長」而已，批評徐國勇：「只有白目的白痴才會說蔣介石是麥克阿瑟的下屬！」

