被造謠反對拆公館圓環 羅智強告苗博雅求償500萬：惡毒又投機的政客

公館圓環爭議延燒，國民黨立委羅智強火力全開！他昨(17)日在臉書怒轟台北市議員苗博雅「偷換概念」，已委託律師向議員苗博雅提出告訴，並求償新台幣500萬元，指控對方在公館圓環拆除爭議中，對外發表不實言論，嚴重傷害其名譽。

羅智強直指，公館圓環多年來交通事故頻繁，他一向支持拆除，但苗博雅卻拿出其助理「僅簽到、未發言」的紀錄，對外稱他反對拆除公館圓環，形同斷章取義。他痛批：「苗博雅啊，你還可以再丟臉一點」、「這種偷換概念的惡意操作，嚴重傷害我的名譽！」

羅智強並在昨日上午8點15分左右視察公館圓環交通，表示當時「非常順暢」，認為苗博雅「真的是大翻車了」。他指出，公館圓環是台北市的交通毒瘤，害人不淺，連續7年蟬聯台北交通事故的第一名。還有助理告訴他，學生時代曾在公館圓環發生過交通事故，險些被後車輾過。

針對這回苗博雅以「圓環養苗」的選舉意圖，當施暴者發生暴力攻擊時，她竟一副雲淡風輕、置若罔聞的態度，切割責任。羅智強認為這種惡毒又投機的政客，真的是讓人看破手腳。

羅智強更點名苗博雅過去多次「張冠李戴」，甚至把學生或工讀生的行為，說成是他「派人去踢館」、「包裹聲援」。羅智強酸諷苗博雅辯才無礙，卻拿大學生當戰績，「這樣也好意思吹噓？」

兩人過去多次在選戰中交鋒，如今又因公館圓環拆除問題再度槓上。羅智強強調，這次不再客氣，更不會姑息，將用司法途徑正面對決，「敢造謠，就告她，求償500萬元！」要她為惡劣行為付出代價。

