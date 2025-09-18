台駐丹麥代表：中國大使無禮打壓 不影響外交工作
駐丹麥代表鄭榮俊表示，日本天皇慶生會事件，中國大使王雪峰無禮程度讓人吃驚，但這並不會影響台灣在丹麥的外交工作。他也表示未來在外交場合上希望還是能跟中國外交人員有良性互動，只是這也許不是對岸的選項。
鄭榮俊表示，當天慶祝會在日方大使的官邸舉辦，因此典禮開始前，與會人士就被告知不得拍照攝影，但在儀式結束準備用餐時，與鄭榮俊同行的代表夫人發現有人拿手機對著他們拍，才發現王雪峰違反規定攝影。
王雪峰與同行的秘書發現台灣代表後，向日方工作人員抗議，希望能驅逐台灣代表，但未獲日方同意。王雪峰則將不滿直接向日方大使當面表達，根據鄭榮俊的觀察，中方的態度相當激動，讓在場的賓客都很吃驚。
王雪峰在抗議未果後忿忿離場，在臨走前還用手指著鄭榮俊，警告意味十足。
駐丹麥代表鄭榮俊表示，在多年的駐外工作中，已經對中國的打壓見怪不怪，但是在2月26日的日本天皇慶生酒會上，中國大使王雪峰不尊重主辦單位要求，不尊重他人肖像權，還對主人做出很不客氣的言行舉止，可以用很誇張來形容。
鄭榮俊表示，王雪峰離場之後宴會照常進行，也完全沒有影響台灣與其他理念相近國家使館人員的互動。他說，發生這種事情責任不在我方也不在主辦單位，這個事件是一個經驗，顧及主辦單位，為了不讓他們為難，他當時並沒有訴諸媒體也不願炒作。
他說，即便沒有主動跟媒體披露這件事情，這件事在外交圈都已經傳開了。
鄭榮俊表示，強化台丹關係的工作不會因為對方的態度受到影響，該做的事情還是要做。之後若在外交場合遇到中國外交代表的話會用大方坦然的態度面對，也很願意跟對方進行良性互動，但良性的互動應該不在對方的選項。
揭露此事件的丹麥百林日報（Berlingske） 其中一位記者霍貝里（Alexander Sjoberg）對中央社表示，根據他的了解，事情的確如同鄭榮俊所描述。之所以會在這個時間點報導，是因為來自中國的壓力重現丹麥國內，不只因為台灣，而與中國的世界觀相關。
他說，丹麥強力支持烏克蘭抵抗俄羅斯，中國在其中的角色受到高度批評，中國當然不樂見。目前丹麥與中國的關係有點緊繃，有許多需要討論的事項。因此中國在不同場合施壓，包括對丹麥媒體的批評，這個事件只是其中之一。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言