【專家之眼】兩次台灣地位未定論 美國今非昔比

就在9月3日中共閱兵後，美國在台協會與國務院近日重申「台灣地位未定論」。從媒體披露的文字看來，前者指中國刻意曲解二戰時期文件，「開羅宣言」、「波茨坦公告」及「舊金山和約」等文件均未決定台灣最終政治地位，後者則是立即附和發表了類似觀點。這件事對中共影響未知，倒是先讓人檢視美國真正立場，引起台內部騷動。一來一往之間，美國政府作法是否聰明，頗堪玩味。

首先，美國對於台灣地位的立場多次反覆。例如1950年1月5日，美國總統杜魯門曾公開表示：為實踐《開羅宣言》與《波茨坦公告》，台灣移交給蔣中正四年以來，美國及其它盟國均接受中國在台灣行使權力；但國務卿艾奇遜同月聲明美國太平洋防線不包括朝鮮半島和台灣，引起敵對勢力侵略野心，當年6月25日韓戰爆發，美國為防止中共占領台灣，杜魯門於27日隨即派遣第七艦隊協防台灣，同時聲明表示：台灣未來的地位必須等到太平洋地區恢復安全、對日本的和平條約訂立、或經聯合國審議後才能決定。此被普遍視為台灣地位未定論之起源，以正當化美國軍力的存在。

換句話說，當年台灣地位未定論之所以提出，是因為美國政府要為武力介入台海衝突做好準備。

然而，前後比較之下，現在美國政府捍衛自身利益，顯然格局氣勢都弱了許多。姑且不論本月中共閱兵推出的新武器被解讀成什麼，美國政治新聞網已傳出，國防部幕僚在8月底給部長赫塞斯的最新版「國防戰略」草案，將應對美國國內與西半球區域任務的重要性，擺在對抗中、俄等對手之上。意思就是暗示美國將保衛自身安全利益眼光僅放在家門口，已不復有當年杜魯門政府的戰略思考了。

既然沒有武力做後盾，重提台灣地位未定論的意義為何就搞不太懂了，因為對國際現狀沒有影響力。中共方面除了認為有鼓勵台獨意味外，也有認為是為向台出售武器製造藉口。但如果從川普愛先抬價再談判的角度思考，此時重提未定論，也不能排除與即將舉行的川習會有關？

其次，綠營反應則是一貫立場，以為只要中華民國不存在了，台灣共和國就可以破土誕生。現階段還只是把重點放在肯定稱讚美國的說法。一位匿名放話的國安人士稱，美方此舉只是說明從國際法上沒有國家可以決定台灣的地位。從現代國家理論來看，國家的主權就是屬於國民全體，沒有人可以替代台灣人決定他們的主權誰屬；台灣的政治地位、主權當然也不是中華人民共和國「自以為」，甚至認為可以自行決定台灣地位。

然而，美方此次提到的內容，還在於否定了三大文件的法律效果，按照獨派論述，連帶看似否定了中華民國對台的主權。比較1950年前後提出未定論的時局，過去談話時，美國還承認中華民國，因此有學者主張，中華民國也有對「無主地」的「先占」效果，杜魯門說接受中國在台灣行使權力還可以說得通。

但現在沒有承認了，台灣卻仍是無主之地。綠營外交部稱「國際社會理念相近的夥伴眼睛是雪亮的」，他代表哪國發言呢？匿名國安人士用教科書定義稱國家主權屬於國民全體。但台灣這塊土地上的國民，又是哪國國民呢？綠營以為只要打倒中華民國就好，卻忽略了緊接下來的問題是，美國在民進黨主席宣傳絕不疑美的前提下，再次表達了台灣地位未定、暗示台灣為無主之地，民進黨現在是執政黨，要不要也附和美國一下，趕緊成立新而獨立的國家代表台灣，以便獲取美外交承認呢？這時候，台灣人民眼睛才真是雪亮的。假獨派過去躲在中華民國框架下，現在該是要出來見真章的時刻了。

