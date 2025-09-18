民調／逾半國人對政府處理內政沒信心 7成民眾指兩岸關係變壞

TPOC台灣議題研究中心最新民調指出，逾5成民眾對政府處理「低薪高房價」、「維護司法公正」、「維持穩定發電」，以及「經濟發展」四項內政議題沒信心；高達70.2%民眾認為近半年兩岸關係變壞，民眾對於台美關係，以及台灣的國際關係表現則呈現正反意見兩極。

此次民調主要調查「民眾對內政議題的信心度」、「民眾對國際與外交議題的信心度」，以及「國人對兩大國的喜好度」三面向。

調查結果顯示，逾5成民眾對政府處理「低薪高房價」、「維護司法公正」、「維持穩定發電」及「經濟發展」沒信心。其中又以「解決低薪高房價問題」最差，高達63.5%表示沒信心，接著是「維護司法公正與獨立」(54.6%)、「推動能源政策維持穩定」(51.5%)、「經濟發展的作為」(50.7%)。

國際及外交議題部分，調查顯示，民眾對「兩岸關係」最不樂觀，高達70.2%的民眾認為近半年兩岸關係變壞，僅9.1%認為變好；對於近半年台美關係，民眾認為變壞(43.8%)的比率較變高。

至於民眾近半年對台灣國際關係的感受，呈正反兩極意見拉扯，38.3%認為變好、40.0%認為變壞。其中以「雲嘉南」(49.6%)、「20-29歲」(46.4%)以及「專科」(42.6%)學歷的民眾認為變好的比率較高；「桃竹苗」(43.9%)、「高屏澎」(44.2%)、「40-49歲」(49.0%)、「50-59歲」(45.7%)認為變壞的比率較高。

此外，民眾對於兩大國的喜好程度分數，美國4.99分高於中國3.97分。調查顯示，民眾對美國喜好程度為4.99分，其中21.9%偏不喜歡、21.5%偏喜歡；對中國的喜好程度分數為3.97分，其中34.8%偏不喜歡、12.4%偏喜歡。

根據政黨傾向分析，民進黨支持者(6.40分)對美國的喜好分數較高，國民黨支持者(3.90分)的喜好分數則較低；國民黨支持者(5.95分)對中國喜好分數較高，民進黨支持者(2.32分)的喜好分數則較低。

民眾黨支持者對於中國喜好分數(4.61分)則稍高於對於美國的喜好分數(4.17分)。但不偏任何政黨的中間選民則對於美國喜好分數(4.37分)稍高於對於中國的喜好分數(4.06分)

本次研究由TPOC台灣議題研究中心進行，調查期間於9月8日至12日，對象為全國22縣市且年滿20歲之一般民眾。此次調查採用市話調查方式進行，針對家用電話號碼進行分層隨機抽樣，電話號碼尾數2位隨機，合計共完成1075份有效樣本，抽樣誤差在正負2.99個百分點內，加權方式據內政部最新人口資料進行戶籍地、性別、年齡、教育程度加權處理。 高達70.2%民眾認為近半年兩岸關係變壞。圖／TPOC台灣議題研究中心提供 賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

商品推薦