民進黨立院新會期黨團幹部 19日黨團大會決定

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

立法院19日將開議，民進黨立院黨團幹部目前仍「7缺6」僅有民進黨團總召柯建銘一人，柯建銘原先預告，18日將說明籌組新會期黨團幹部一事，但據掌握，民進黨新會期幹部將在19日立院開議當天，由黨團成員推選產生，以呼應賴清德今天在民進黨中執會說法。

身兼民進黨主席的賴清德總統17日在民進黨中執會表示，尊重黨團自主，但有個更重要的民主價值，就是黨政同步，後天的黨團大會一定要如期召開，且關於黨團三長（總召、幹事長、書記長）應該由黨團自主選出，而非指定。

柯建銘表示，這會期已登記截止，但沒有人登記有意願擔任幹部，預計19日開議當天召開黨團會議，屆時將公布結果，18日就沒有要開記者會了。

剛卸任民進黨團幹事長的立委吳思瑤表示，賴清德曾是黨團成員，更曾任黨團幹部，對黨團運作提供建議很合理，她個人支持也正面看待。吳思瑤指出，黨團改造是正面回應社會期待，黨團會議及各政策小組定期召開，有助於擴大參與增進討論，更可以強化行政立法溝通協調，黨團三長透過推舉產生，是落實黨團民主，也是長久以來的運作機制。

幹部 民進黨 柯建銘

延伸閱讀

劍指柯建銘？賴清德：黨團3長應選舉 非指定

捷運補助款吳思瑤批蔣萬安「恃寵而驕」 柳采葳轟吳：背棄選區

柯建銘：黨團幹部下周明朗 19日開議前會產生

民進黨立院黨團幹部仍空缺 柯建銘：庖丁解牛、迎刃而解

相關新聞

醫見民調吃驚「他」讓民進黨鐵票板塊崩盤 剖析台南2026恐變天

2026九合一選舉，相關民調陸續出爐，有媒體公布台南大戰，國民黨立委謝龍介雖落後民進黨立委陳亭妃，但大贏民進黨立委林俊憲...

大鬧公所、找議員施壓！台南傳奧客硬拗颱風災民補助 政院回應

周刊王報導，颱風丹娜絲重創台南，卻有不理性「奧客」硬拗補助、大鬧公所等。行政院雲嘉南災後復原前進指揮所說，「奧客」字眼可...

獨／民進黨2026選對會責任區 新潮流認養區最多、徐國勇扛柯文哲故鄉

民進黨3日成立「2026年選舉對策委員會」，今開第二次會議，主要討論要劃分責任區，不管執政任期將屆、要改選，或連任、艱困...

徐國勇高呼「根本沒有光復節」 管中閔痛批戀殖份子：民族敗類

美國在台協會（AIT）忽拋「台灣地位未定論」，民進黨方面立刻呼應無「台灣光復節」等語。台大前校長管中閔今表示，台灣地位如...

逼宮柯建銘壓力仍在？ 賴清德：立院黨團三長應自主選出而非指定

立法院後天將開議，民進黨立院黨團幹部目前仍「7缺6」僅有民進黨團總召柯建銘一人，據悉，柯建銘明天將說明籌組新會期黨團幹部...

民進黨立院新會期黨團幹部 19日黨團大會決定

立法院19日將開議，民進黨立院黨團幹部目前仍「7缺6」僅有民進黨團總召柯建銘一人，柯建銘原先預告，18日將說明籌組新會期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。