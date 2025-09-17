民進黨立院新會期黨團幹部 19日黨團大會決定

立法院19日將開議，民進黨立院黨團幹部目前仍「7缺6」僅有民進黨團總召柯建銘一人，柯建銘原先預告，18日將說明籌組新會期黨團幹部一事，但據掌握，民進黨新會期幹部將在19日立院開議當天，由黨團成員推選產生，以呼應賴清德今天在民進黨中執會說法。

身兼民進黨主席的賴清德總統17日在民進黨中執會表示，尊重黨團自主，但有個更重要的民主價值，就是黨政同步，後天的黨團大會一定要如期召開，且關於黨團三長（總召、幹事長、書記長）應該由黨團自主選出，而非指定。

柯建銘表示，這會期已登記截止，但沒有人登記有意願擔任幹部，預計19日開議當天召開黨團會議，屆時將公布結果，18日就沒有要開記者會了。

剛卸任民進黨團幹事長的立委吳思瑤表示，賴清德曾是黨團成員，更曾任黨團幹部，對黨團運作提供建議很合理，她個人支持也正面看待。吳思瑤指出，黨團改造是正面回應社會期待，黨團會議及各政策小組定期召開，有助於擴大參與增進討論，更可以強化行政立法溝通協調，黨團三長透過推舉產生，是落實黨團民主，也是長久以來的運作機制。

