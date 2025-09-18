聽新聞
台灣地位未定爭議 美前官員：美政策未變
美國在台協會（ＡＩＴ）提「台灣地位未定」，引發議論。昨在北京香山論壇上，美國前助理國防部長幫辦施燦德表示，美國對華政策是基於「台灣關係法」、「三個聯合公報」和「六項保證」沒有改變；不過，中共退役中將何雷抨擊，相關說法是對二戰後國際秩序的否定，大陸學者吳心伯也認為，這是美國在打台灣牌。
施燦德昨以美國國防分析研究院研究員身分出席香山論壇，他受訪時說，美國對華政策是基於「台灣關係法」、「三個聯合公報」和「六項保證」，幾十年來都是如此，「我認為沒有任何改變」。
不過，中共軍事科學院前副院長、退役中將何雷對ＡＩＴ的說法嚴辭抨擊稱，這是對二戰勝利成果、二戰勝利後的國際秩序的挑戰，是絕不被允許的。
上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，「美國還是在打台灣牌」，但改變不了中國大陸主導台灣問題走向，塑造國家統一外部環境的大趨勢。他認為，若美方在台灣問題仍採取這樣的政策，其對台灣問題走向的作用將不斷下降。
