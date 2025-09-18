聽新聞
新聞眼／海纜七法修法是虛招 護海纜更應落實巡守

聯合報／ 本報記者馬瑞璿

行政院會今天通過海纜七法，希望藉此達到嚇阻作用，但破壞海纜的不是中國大陸漁船，就是其他國籍漁船，政府真的抓得到這些國際船舶？罰得到真正幕後出資者？與其修法，政府機關更應著重的是如何讓海巡署能在第一時間驅離有問題的船隻，以及讓海纜斷掉的第一時刻能夠迅速找到海纜船來進行相關維修。

海纜斷線這種問題，不是只有台灣在面對，全球各國都有相關問題，只要海纜深度不夠深，就會被商船、漁船勾斷。

台灣海纜以前也常被漁船勾斷，但討論度低，近年雖有增加，問題是，斷纜的影響真這麼大嗎？還是被政治口水誇大了？

很多人以為海纜斷了，台灣就無法用網路聯外了，若大陸開打，台灣恐怕都無法對外聯繫。但事實真的是如此嗎？

台灣總共有十條國內海纜及十四條國際海纜，都是台灣與離島、台灣與國際之間聯繫的重要關鍵。

對台灣影響最重大的國際海纜，大部分都由國際電信公司一起出資，這種海纜通常會經過許多國際海域，一旦被漁船、商船勾斷，影響的國家眾多，帶有政治意圖勾斷海纜的漁船，通常都不敢亂勾斷國際海纜，免得遭到多國電信業者求償。

其次，十四條國際海纜大部分走的都是台灣東部太平洋，深度都在兩千公尺以上，海纜也不易被勾斷，很少有漁船勾斷海纜、導致斷網，因此，台灣不會成為無法聯外的孤島。

經常被勾斷的是國內離島海纜，因台灣海峽深度大多在一百公尺以內，深度不足，容易被漁船、商船勾斷海纜，其中不乏有惡意者，但更多的是不小心發生。離島海纜斷線，對離島居民不便，但不至於讓台灣變成孤島。

另外，這次修法聚焦漁船，但海纜技術發展至今已超過一七○年，整體防護已非常成熟，中華電信也都會對海纜進行系統監測，如有船隻靠近，會有ＡＩＳ自動識別系統，通知船隻不要下錨，就算船隻沒有開啟ＡＩＳ系統，中華電信也會在發現船隻靠近時，通知海巡勸離船隻。

當行政院風風火火要推動修法，更應該思考修法後該如何執行？修法後如果還抓不到犯人，還不如思索如何給予海巡單位、海纜修繕更多補助，以實際行動來維護海纜的暢通度才是正途。

海纜 海纜七法

