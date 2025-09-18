因應灰色地帶威脅 政院修海纜七法
今年台灣海纜事故頻傳，政府定調事件為灰色地帶新型態威脅，行政院會今將通過「海纜七法」修正草案，未來破壞自來水、天然氣管線者刑責將比照海底電纜辦理，同時新增沒入犯罪船隻等配套，並進一步加強船舶及商港管理，強制船舶開啟自動識別系統（ＡＩＳ），違者將處罰。
針對中共船隻割斷海纜後就開走，是否有辦法制裁？政務委員林明昕表示，若船舶已離境，只能透過國際合作通報，提醒下一個港口注意，波羅的海國家也面臨類似問題，顯示這是國際性挑戰；政府已把台灣意向寫成英文說帖向各國傳達，看是否有合作可能，不是台灣單方面能決定。
海底電纜涵蓋通訊、電力、自來水、天然氣及氣象等，為國家重要基礎設施，但近幾年台灣周邊海域陸續發生海纜遭大陸漁船勾斷事件，輸電海纜亦面臨類似風險，賴政府定調為灰色地帶新型態威脅，但相關法令屢被學者質疑有漏洞。
行政院盤點海纜七法包括「電信管理法」、「電業法」、「天然氣事業法」、「自來水法」、「氣象法」，以及「商港法」、「船舶法」。林明昕說，前五法將各類海纜納入保護，比照「電信管理法」課刑責，後兩法則為管制違規船舶，間接防止海纜受破壞。
林明昕說，修法並未調整原有刑責，是補齊其他法條未規範之處，並比照刑法增列「沒收犯罪工具」規定。
除直接刑罰，修法對防止不明船隻、中共權宜輪也有著墨。林明昕說，「船舶法」修法要求船舶強制開啟自動識別系統（ＡＩＳ），識別是否為本國籍漁船，若不打開可要求開啟，系統故障修復要通報，拒絕遵守將強制進港處罰。
「商港法」修法則避免違規船舶長期滯港。林明昕稱，船舶進入港口後完成補給、修復要按時離港，若不配合可命令移泊，必要時將沒入。他說，已透過行政規則明訂禁止入港態樣，若船隻缺乏補給來源就會離開。
