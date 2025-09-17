避免少數總統 藍委推二輪投票制

為解決「少數總統」弊病，國民黨立委羅智強、葉元之、翁曉玲、吳宗憲昨天開記者會宣布，將推動總統大選二輪投票制，並採修憲與修法雙軌並進方式，提出憲法增修條文與總統副總統選舉罷免法修正草案，確保總統能獲過半數民意支持，避免出現像賴清德總統「雙少數總統」現象，力拚二○二八年前完成修法。

針對這項修憲及修法主張，東吳大學政治系兼任助理教授張元祥表示，總統選舉改採兩輪投票制有多項好處，包含民意較具有正當性、讓少數意見被看到並避免極端、充分表達選民的政治偏好，且全世界總統直選國家超過七成採用兩輪投票制。他指出，修憲提案關鍵還是在民進黨的態度，以賴清德總統二○二四年得票率、目前政治聲望，民進黨同意修憲的機率幾乎為零。

東吳大學政治系副教授左宜恩說，對民眾黨而言，缺點是很可能成為被棄保對象，優點是可以此作為關鍵少數而左右逢源，或提出政治要求，從兩大黨中獲得利益；因此，民眾黨是否支持，就看其領導人物是否願意維持第三大黨地位，或仍不放棄站在藍綠政黨之上的可能性。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，「二輪決選制」可避免讓少數民意總統獨攬大權，像現在雙少數的賴清德走法極端、不尊重多數民意；不過，此事攸關修憲，立法院提案門檻滿高，後續公民複決也須過半民意、九六○萬張同意票，難度確實非常高。民眾黨立委劉書彬表示，賴清德現在即使具有合法性，但正當性不足，這項提案的方向正確，增進總統正當合法性外，也增加責任性。

羅智強表示，現行總統選制會出現少數總統困境，應改成「絕對多數決」，目前立法院已成立修憲委員會，將推動修正「憲法增修條文」來明定絕對多數決；也會修「總統副總統選舉罷免法」，將制度改成「兩輪決選制」，強化總統正當性，避免國家出現無休無止的對立，以解決民主亂象。

翁曉玲去年三月就提出「總統副總統選舉罷免法」修正草案，明訂若第一輪總統選舉未有獲過半票數同意時，十四日後由得票數最高的兩組候選人進行二輪投票，此案已交付內政委員會，但都未排案審查。據了解，藍營雖有不少重量級學者力推兩輪制，但黨內仍抱持觀望態度。

商品推薦