聽新聞
0:00 / 0:00

綠初選 台南、高雄、嘉縣年底完成

聯合報／ 記者張曼蘋蔡晉宇／台北報導

民進黨備戰二○二六年地方選舉有新進度，黨內「選舉對策委員會」昨開第二次會議，會中確認各縣市由哪些選對會成員負責督導、協調產生首長候選人，並初步達成共識，將台南市、高雄市、嘉義縣三縣市初選期程提前到今年底。

民進黨主席賴清德表示，對於人選已有共識的縣市，會盡速完成提名；除少數例外的個案，提名作業應在農曆年前完成。

民進黨二○二六選對會由總統府資政邱義仁、民進黨秘書長徐國勇擔任共同召集人，昨天第二次開會也確認「初選禁大咖條款」。徐國勇轉述，擬參加黨內初選者，不得於初選過程中，使用正副總統、行政院長、選對會成員的影音、簽名檔、或是ＡＩ照片作為看板文宣，若已使用或印製，要求在兩周內將文宣看板下架，否則將有罰則。

賴清德指出，二○二六年地方大選至關重要，民進黨一定會以最謹慎、最負責任的態度，找出最優秀、最適當的人選。

邱義仁也證實，各縣市首長候選人原則上全部要在明年農曆年前完成提名或徵召，除非是少數有困難的縣市例外。

賴清德也談及，從這個月開始，中央黨部啟動廿二縣市黨務座談會，與地方黨公職交流意見，目前已經完成七個縣市。

關於選對會成員提名責任區，關鍵的六都分別為：台北市由莊瑞雄、張宏陸督導；新北市由陳茂松、張宏陸、王定宇督導；桃園市由劉維鈞、陳茂松、林益邦、張宏陸督導；台中市由劉維鈞、張宏陸督導；台南市由劉維鈞、張宏陸督導；高雄市由劉維鈞、張宏陸、王定宇、陳茂松共同督導。

延伸閱讀

獨／民進黨2026選對會責任區 新潮流認養區最多、徐國勇扛柯文哲故鄉

有無光復節？徐國勇再嗆蔣萬安先問曾祖父：怎用白色恐怖對付台灣人

【重磅快評】休養生息下一步 徐國勇沒收台灣光復節

徐國勇稱沒有台灣光復節 藍營轟賴清德換上極端人馬

相關新聞

醫見民調吃驚「他」讓民進黨鐵票板塊崩盤 剖析台南2026恐變天

2026九合一選舉，相關民調陸續出爐，有媒體公布台南大戰，國民黨立委謝龍介雖落後民進黨立委陳亭妃，但大贏民進黨立委林俊憲...

大鬧公所、找議員施壓！台南傳奧客硬拗颱風災民補助 政院回應

周刊王報導，颱風丹娜絲重創台南，卻有不理性「奧客」硬拗補助、大鬧公所等。行政院雲嘉南災後復原前進指揮所說，「奧客」字眼可...

獨／民進黨2026選對會責任區 新潮流認養區最多、徐國勇扛柯文哲故鄉

民進黨3日成立「2026年選舉對策委員會」，今開第二次會議，主要討論要劃分責任區，不管執政任期將屆、要改選，或連任、艱困...

徐國勇高呼「根本沒有光復節」 管中閔痛批戀殖份子：民族敗類

美國在台協會（AIT）忽拋「台灣地位未定論」，民進黨方面立刻呼應無「台灣光復節」等語。台大前校長管中閔今表示，台灣地位如...

逼宮柯建銘壓力仍在？ 賴清德：立院黨團三長應自主選出而非指定

立法院後天將開議，民進黨立院黨團幹部目前仍「7缺6」僅有民進黨團總召柯建銘一人，據悉，柯建銘明天將說明籌組新會期黨團幹部...

民進黨立院新會期黨團幹部 19日黨團大會決定

立法院19日將開議，民進黨立院黨團幹部目前仍「7缺6」僅有民進黨團總召柯建銘一人，柯建銘原先預告，18日將說明籌組新會期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。