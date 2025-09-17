綠初選 台南、高雄、嘉縣年底完成

民進黨備戰二○二六年地方選舉有新進度，黨內「選舉對策委員會」昨開第二次會議，會中確認各縣市由哪些選對會成員負責督導、協調產生首長候選人，並初步達成共識，將台南市、高雄市、嘉義縣三縣市初選期程提前到今年底。

民進黨主席賴清德表示，對於人選已有共識的縣市，會盡速完成提名；除少數例外的個案，提名作業應在農曆年前完成。

民進黨二○二六選對會由總統府資政邱義仁、民進黨秘書長徐國勇擔任共同召集人，昨天第二次開會也確認「初選禁大咖條款」。徐國勇轉述，擬參加黨內初選者，不得於初選過程中，使用正副總統、行政院長、選對會成員的影音、簽名檔、或是ＡＩ照片作為看板文宣，若已使用或印製，要求在兩周內將文宣看板下架，否則將有罰則。

賴清德指出，二○二六年地方大選至關重要，民進黨一定會以最謹慎、最負責任的態度，找出最優秀、最適當的人選。

邱義仁也證實，各縣市首長候選人原則上全部要在明年農曆年前完成提名或徵召，除非是少數有困難的縣市例外。

賴清德也談及，從這個月開始，中央黨部啟動廿二縣市黨務座談會，與地方黨公職交流意見，目前已經完成七個縣市。

關於選對會成員提名責任區，關鍵的六都分別為：台北市由莊瑞雄、張宏陸督導；新北市由陳茂松、張宏陸、王定宇督導；桃園市由劉維鈞、陳茂松、林益邦、張宏陸督導；台中市由劉維鈞、張宏陸督導；台南市由劉維鈞、張宏陸督導；高雄市由劉維鈞、張宏陸、王定宇、陳茂松共同督導。

商品推薦