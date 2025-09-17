劍指柯建銘？賴清德：黨團3長應選舉 非指定

立法院新會期明天開議，民進黨立院黨團幹部持續「七缺六」，七位黨團幹部中僅有總召柯建銘一人留任，黨團改組進入攤牌時刻。柯建銘表示，目前幹部名單仍在協調中；不過，兼任民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中執會提及「黨政同步」，並指黨團三長應透過黨內選舉產生，而不是用指定的。賴的說法被黨內解讀為劍指柯建銘，逼柯在開議前必須表態。

據掌握，柯建銘今天上午將針對黨團幹部改組一事，公開說明。

民進黨人士表示，柯建銘今天預計對黨團幹部人選有初步說明，先行凝聚黨團內共識，明天立院開議，民進黨團將開黨團大會，會中仍會進行幹部改選程序，確保推舉幹部符合民主原則；人選方面，區域立委有鑑於柯建銘當前社會形象不佳，擔任幹部意願都相當低，由不分區立委出任機會較高。

黨團幹部改組遭批評「歹戲拖棚」，黨內派系昨在中執會先與柯建銘過招。新潮流中執委黃守達會中詢問，立院開議在即，黨團幹部仍無人登記，不知現況為何？柯建銘回應，黨團幹部人選仍在協調當中，確實開議在即，他也希望能盡快確定下來。

賴清德接著裁示，民進黨尊重黨團自主，但黨政同步也是民主極為重要一部分，黨團三長應由黨團自主選出，而非指定；且每周一進行的行政立法協調會，立院各常設委員會政策小組會議，他也要求這些會議一定要如期召開。

黨內人士指出，黃守達是台中市議員，並非立法委員，會在中執會關注立院黨團改組議題，顯然是派系授意，這也顯示黨內逼宮柯建銘的壓力仍在。

民進黨立委吳思瑤表示，賴清德曾是民進黨立院黨團成員，更曾任黨團幹部，提供建議很合理，她個人支持、也正面看待，黨團改造是正面回應社會期待。

另有民進黨立委指出，柯建銘「總召保位戰」最後一關就是幹部改組，若能以合乎民主程序方式，順利在開議前產生新會期幹部，那柯建銘本會期續任黨團總召，就算大勢底定。

