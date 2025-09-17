綠委偕民團辦座談會 討論設立兒少保護部

快訊

中央社／ 台北17日電

民進黨立委郭昱晴、林月琴、范雲及莊瑞雄今天與民間團體召開座談會，討論設立兒少保護部的可能性。郭昱晴表示，成立專責兒少保護機構不只是整合資源，更要跨部會協調，才能解決現在各單位各自為政、資源分散的問題。

郭昱晴透過媒體群組發布新聞稿指出，她和林月琴、范雲及莊瑞雄今天與孩想陪你長大聯盟、剴剴網路爸媽群及兒虐零容忍等民間團體，在立法院召開兒少保護專責機構的設置與展望座談會，探討設立兒少保護部可能性等議題。

郭昱晴表示，台灣每年都有孩子因家暴、性剝削或疏忽照顧而受到傷害，在這些悲劇背後，不只是個別的家庭問題，而是整個社會安全網的漏洞，當孩子遭遇危險時，等到社工趕到、司法介入，往往已經錯過黃金救援時間。

郭昱晴認為，成立專責的兒少保護機構，不只是整合資源，更要跨部會協調，解決目前各單位各自為政、資源分散的問題。不過，成立新部會不是唯一的解方，是否也能在現有體制下，建立更高效的跨部會協作平台；最重要的是，不管選擇哪一條路，都要能夠真正回應孩子的需要，而不是流於形式。

林月琴說明，以他國情況來看，美國在1986年就有兒童家庭局，日本前年也因應少子化設立兒童家庭廳，台灣也需要一個兒少專責機構。

范雲談及，她會持續推動兒少權法的修法與兒童工作證，並持續與行政部門、民間合作，打造更完整的兒少保護制度。

莊瑞雄指出，兒少保護橫跨多個部會，卻缺乏完整的一條鞭機制，尤其在台東、屏東等地方，第一線社工、警政與教育人力嚴重不足，已經難以支撐，單靠各部會法定預算難以補足缺口，行政院應設置兒少事務委員會，由專責單位統籌跨部會協調，才能避免權責散落等狀況。

受邀出席座談會的衛生福利部社會及家庭署代理署長周道君提到，會參考日本與各國的組織架構並全面評估，目前行政院已有兒童及少年福利與權益推動小組，設有專家學者並定期開會。

